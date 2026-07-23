A maneira como você segura os talheres pode dizer muito sobre a sua personalidade.

Você provavelmente já viu esse tipo de teste: a maneira como você segura o garfo ou a faca supostamente revela aspectos ocultos da sua personalidade. A ideia é divertida, mas será que tem algum fundamento?

Uma teoria que está gerando muita discussão.

Testes de personalidade baseados em nossos hábitos diários estão fazendo muito sucesso. Depois da maneira como dormimos, caminhamos ou até mesmo cruzamos os braços , agora é a forma como seguramos os talheres que supostamente revela quem somos. De acordo com essas interpretações, cada gesto tem um significado muito específico. No entanto, essas afirmações raramente se baseiam em evidências científicas. Elas atraem principalmente porque dão a impressão de que os pequenos detalhes do nosso dia a dia contam uma história sobre nós.

É importante lembrar também que nossos costumes à mesa variam muito dependendo do país e das tradições. Por exemplo, algumas pessoas mantêm o garfo na mão esquerda durante toda a refeição, enquanto outras trocam de mão a cada garfada. Essas diferenças são principalmente culturais e não refletem nenhum temperamento específico.

O que a ciência de fato observou

Até o momento, nenhum estudo sério demonstrou uma ligação entre a forma como você segura os talheres e a sua personalidade. Em outras palavras, a maneira como você corta um pedaço de carne ou leva uma mordida à boca não revela se você é criativo, organizado ou extrovertido. Esses hábitos são explicados muito mais pela educação, pelo aprendizado ou pelas normas culturais do que por características psicológicas. Ou seja, esses supostos testes servem principalmente para entretenimento. Podem até arrancar um sorriso, mas não devem ser considerados uma análise confiável da sua personalidade.

O que realmente influencia a imagem que projetamos?

Embora não haja uma ligação direta entre seus talheres e sua personalidade, a psicologia social demonstra que formamos opiniões sobre as pessoas que conhecemos muito rapidamente. Os pesquisadores se referem a isso como "percepção instantânea", um fenômeno em que poucos segundos de observação são suficientes para formar uma primeira impressão. Nossa postura, nosso olhar, nossa maneira de interagir com os outros e nossa desenvoltura geral contribuem para essa percepção.

À mesa, não é a posição exata do garfo que importa, mas sim a sua atitude geral. Uma pessoa atenta aos outros, relaxada ou respeitosa na conversa pode, por exemplo, ser percebida como mais afável ou confiável. No entanto, isso permanece uma impressão, não uma verdade absoluta sobre a sua personalidade.

E se parássemos de interpretar tudo?

Com tantos testes surgindo sobre cada pequena coisa que fazemos, você pode começar a pensar que tudo o que fazemos revela algo sobre nossa personalidade. Mas só porque você segura a faca de uma certa maneira não significa que isso revele quem você é. Você pode simplesmente segurar seus talheres da maneira que se sentir mais confortável.

Não existe uma maneira "certa" ou "errada" de fazer isso, desde que seja adequado para você e respeite os costumes do seu contexto. Afinal, todos desenvolvemos nossos próprios hábitos ao longo dos anos, muitas vezes sem nem perceber. Esses hábitos revelam mais sobre prática, educação ou preferências do que sobre um retrato psicológico.

No fim das contas, não há necessidade de procurar significados ocultos em cada gesto. Sua personalidade não é definida pela maneira como você segura um garfo. Então, da próxima vez que se sentar para comer, esqueça as interpretações preconcebidas: o mais importante é aproveitar o momento, do seu jeito.