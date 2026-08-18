Você sonha que está se afogando? Veja o que isso pode significar.

A água subindo, a superfície aparentemente inalcançável, e então o despertar sobressaltado: sonhar com afogamento pode ser particularmente vívido. Será que existe mesmo uma mensagem oculta nisso? A pesquisa científica oferece uma interpretação mais matizada e mais ancorada na sua vida cotidiana.

Pesadelos, um reflexo da vida desperta.

Para melhor compreender o que acontece em nossos sonhos, os pesquisadores Geneviève Robert e Antonio Zadra, da Universidade de Montreal, concentraram-se no conteúdo dos pesadelos. Seu estudo, publicado em 2014 na revista Sleep , baseia-se em um amplo conjunto de dados: 572 participantes registraram seus sonhos durante duas a cinco semanas, totalizando quase 9.800 relatos. Dentre esses, 253 pesadelos e 431 sonhos ruins foram estudados em detalhes. Este trabalho é fundamental para ir além de interpretações preconcebidas e observar os temas que realmente se repetem durante o sono.

Por que sonhar em se afogar?

Os resultados mostram que os pesadelos estão frequentemente ligados a situações ameaçadoras. A agressão física encabeça a lista de cenários observados, enquanto os conflitos com outras pessoas dominam os sonhos ruins. O medo está obviamente presente, mas não é a única emoção expressa. Tristeza, raiva ou frustração também podem desempenhar um papel significativo.

Nesse contexto, um sonho com afogamento pode estar ligado a uma sensação de ameaça, de estar sobrecarregado ou impotente. Você pode sentir que tem muita coisa para administrar, que está à mercê de uma situação ou que não tem mais controle total sobre uma decisão. A água que o engole pode, então, ser um reflexo muito pessoal daquilo que o sobrecarrega quando está acordado.

Sonhar é uma extensão de suas preocupações?

Esta é uma das principais linhas de pesquisa exploradas pelos investigadores: a hipótese da continuidade. De acordo com esta abordagem, os nossos sonhos não estão desconectados da nossa vida quotidiana. Pelo contrário, podem ser uma extensão de certas preocupações, emoções ou experiências que tivemos durante o dia. Por outras palavras, não existe uma interpretação universal como "sonhar que estou a afogar-me = isto ou aquilo". O contexto é extremamente importante.

Um período intenso de trabalho, um relacionamento complicado, uma decisão difícil ou simplesmente uma sensação de sobrecarga podem influenciar o conteúdo dos seus sonhos. Seu cérebro pode então criar uma sensação de "submersão" sem que o sonho necessariamente contenha uma mensagem misteriosa para decifrar.

E se a água representasse suas emoções?

Você provavelmente já ouviu dizer que a água simboliza emoções nos sonhos. Essa interpretação é muito antiga e encontrada em diversas tradições culturais. Pode ser interessante para reflexão pessoal, mas não tem comprovação científica. Dicionários de sonhos que atribuem um significado fixo a cada símbolo, portanto, não podem diagnosticar seu estado emocional.

Em vez disso, você pode se fazer algumas perguntas simples: Você está passando por um período muito agitado? Sente que lhe falta controle? Alguma situação lhe dá a sensação de estar agindo rápido demais? O sonho, então, se torna um ponto de partida para que você se ouça melhor, em vez de uma previsão a ser interpretada literalmente.

Quando esses sonhos merecem sua atenção?

Sonhar ocasionalmente com afogamento não é motivo de preocupação. No entanto, se o sonho se repete com frequência, atrapalha seu sono ou afeta seu bem-estar durante o dia, conversar com um profissional pode ser uma boa ideia. Existem, em particular, abordagens psicológicas especificamente desenvolvidas para ajudar pessoas que sofrem com pesadelos recorrentes.

Outra situação que não deve ser ignorada: se você acorda frequentemente com sensação de sufocamento ou dificuldade respiratória, é melhor procurar orientação médica para verificar se a causa não é um distúrbio do sono.

Sonhar com afogamento não significa necessariamente que um evento específico está prestes a acontecer, nem que uma mensagem codificada o aguarda em seus sonhos. Esse cenário pode simplesmente refletir um período em que algo o faz sentir-se sobrecarregado ou como se estivesse perdendo o controle. Em vez de buscar um significado universal, observe sua vida cotidiana. Seu sonho pode não conter a resposta, mas pode convidá-lo a refletir sobre o que, hoje, merece mais sua atenção e equilíbrio.