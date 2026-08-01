Acredita-se que certos padrões de sono estejam ligados a traços de personalidade específicos.

E se a sua posição favorita para dormir revelasse um pouco mais sobre a sua personalidade? Um famoso estudo britânico tentou estabelecer ligações entre certos hábitos noturnos e diferentes traços de caráter. Uma teoria intrigante, tão divertida quanto instigante… desde que você não a considere uma verdade absoluta.

Seis maneiras de dormir, seis retratos

Em 2003, o professor Chris Idzikowski, especialista em sono do Reino Unido, estudou os hábitos de aproximadamente mil pessoas. Seu objetivo era observar se certas posições para dormir eram mais comuns entre pessoas com perfis de personalidade semelhantes. A posição mais comum, conhecida como posição fetal, consiste em dormir de lado com as pernas dobradas. De acordo com este estudo , pessoas que adotam essa posição às vezes transmitem uma impressão de força, ao mesmo tempo que escondem muita sensibilidade. Elas também tendem a ser reservadas em encontros iniciais, tornando-se mais à vontade com o tempo.

Outra posição clássica é a do tronco, deitado de lado com os braços ao lado do corpo. Essa posição está associada a pessoas sociáveis, espontâneas e tranquilas, que confiam facilmente nos outros. A posição do aspirante, também deitado de lado, mas com os braços estendidos para a frente, descreve pessoas abertas aos outros, porém cautelosas. Elas levam tempo para tomar decisões, mas defendem suas escolhas com convicção.

E se a sua posição revelasse um pouco mais?

Diz-se que as pessoas que dormem de costas na posição de soldado, com os braços ao lado do corpo, são discretas, organizadas e exigentes consigo mesmas e com os outros. Também dormindo de costas, na posição de estrela-do-mar, com os braços elevados perto do travesseiro, está associado a pessoas atentas e disponíveis, que preferem ouvir a ser o centro das atenções.

Por fim, a posição de queda livre, deitado de bruços com os braços em volta do travesseiro, corresponderia a personalidades extrovertidas que se sentem à vontade em situações sociais. Por trás dessa aparente confiança, porém, estaria uma certa sensibilidade a comentários ou críticas.

Uma teoria divertida… mas longe de ser uma ciência exata.

Antes de tirar conclusões sobre sua personalidade, é melhor dar um passo atrás. Essa teoria se baseia principalmente em questionários respondidos pelos próprios participantes e não foi confirmada por pesquisas científicas sólidas. Até o momento, não há consenso de que seus hábitos de sono realmente reflitam seu caráter.

Outro ponto importante: poucas pessoas permanecem na mesma posição a noite toda. Naturalmente, mudamos de posição várias vezes durante o sono, o que dificulta manter uma posição fixa.

Em última análise, esses retratos são, antes de tudo, uma forma divertida de observar nossos hábitos. Se você se reconhecer em alguma dessas descrições, sinta-se à vontade para interpretá-la como uma piscadela bem-humorada. É perfeitamente possível gostar de dormir de bruços, de costas ou de lado... simplesmente porque é a posição em que você se sente mais confortável, sem que isso revele nada sobre sua personalidade.