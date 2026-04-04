Essa mãe aceita suas estrias e transmite uma mensagem poderosa.

E se as estrias se tornassem símbolos de orgulho em vez de inseguranças a serem escondidas? Nas redes sociais, Bruna Alves Teixeira (@brunna.teixeira_) está desafiando normas ao mostrar seu corpo como ele é após a maternidade. Sua mensagem simples e sincera ressoa com milhares de pessoas.

Fotos naturais e confiantes

Bruna Alves Teixeira compartilha no Instagram imagens bem diferentes das fotos retocadas que costumamos ver. Mãe de dois filhos, ela posta regularmente fotos de sua barriga de grávida, com as estrias visíveis, sem filtros ou artifícios. Em suas fotos, a luz é natural, as poses são simples e, acima de tudo, tudo está à mostra.

Ela não tenta esconder suas marcas; muito pelo contrário. Frequentemente a vemos levantar a blusa, colocar a mão na barriga, como que para destacar as linhas que contam sua história. Suas estrias, com o brilho prateado na pele, não são escondidas. Elas quase se tornam um elemento central de suas fotos, como um símbolo do que seu corpo passou.

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Uma poderosa mensagem de aceitação do próprio corpo.

Para além das imagens, são as suas palavras que realmente tocam. Nas suas publicações, Bruna partilha uma visão serena e poderosa do corpo no pós-parto. Ela explica que estas marcas não são defeitos a corrigir, mas sim vestígios de vida. Para ela, contam a história dos seus filhos, da sua força e de tudo o que o seu corpo realizou.

Essa mensagem contraria os padrões muitas vezes idealizados e irreais das redes sociais. Ela nos lembra que a maternidade transforma o corpo e que essas transformações não devem ser vistas como algo a ser apagado. Pelo contrário, nos encoraja a encará-las com mais carinho, respeito e até mesmo orgulho.

Uma onda de reações positivas

Sua abordagem ressoa fortemente com muitas pessoas, especialmente com mães recentes. Seus posts são inundados de comentários. Muitos a agradecem por sua autenticidade, enfatizando como é raro ver corpos no pós-parto retratados de forma tão realista. Alguns chegam a explicar que suas fotos os ajudam a mudar a perspectiva sobre seus próprios corpos.

Mensagens de apoio, identificação e gratidão são frequentes. Uma comunidade acolhedora se formou gradualmente em torno do conteúdo, onde todos podem se sentir valorizados e aceitar seus corpos como são.

Redefinindo a beleza após a maternidade

Por meio de suas publicações, Bruna Alves Teixeira contribui para mudar a percepção do corpo após a gravidez. Ela mostra que não existe uma única maneira de ser "bonita" ou "aceitável".

A mensagem dela se baseia em uma visão de aceitação corporal: seu corpo não precisa ser perfeito para ser digno de ser mostrado, amado ou respeitado. Marcas, cicatrizes ou mudanças fazem parte da sua história. Ela também nos lembra que cada corpo evolui de forma diferente. Não existe um padrão a ser alcançado, nem um prazo para "recuperar" nada. Seu corpo já é válido, exatamente como é hoje.

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Ao compartilhar suas estrias sem filtros, Bruna Alves Teixeira transforma o que muitas vezes é visto como insegurança em um símbolo de orgulho. Sua mensagem é clara: seu corpo merece carinho, especialmente depois de tudo o que passou. A maternidade não apaga a beleza; ela a redefine. E se, em vez de tentar apagar essas marcas, você escolhesse vê-las de outra forma? Como testemunhas de uma história única — a sua.