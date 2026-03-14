Considerada "gorda demais" na infância, ela olha para suas fotos antigas e questiona as críticas.

Katrin W (@kiki_cooks_fit), mãe de três filhos e residente na Suíça, compartilha um depoimento comovente ao relembrar fotos de sua infância e questionar as críticas recorrentes sobre seu peso que ouvia desde muito jovem.

Fotos que contam uma história diferente.

Em um vídeo viral do Instagram com mais de 3,5 milhões de visualizações, uma mulher na casa dos quarenta justapõe imagens de si mesma quando criança e adolescente: uma criança sorridente e comum, bem diferente da imagem distorcida que lhe foi imposta. "Sempre me disseram que eu já estava gorda demais... e então encontro essas fotos", escreve ela no vídeo. Observando atentamente, ela vê uma menina crescendo, perfeitamente "normal", e não a figura "excessiva" que lhe disseram que tinha durante anos.

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Uma mensagem familiar persistente e devastadora

Katrin W (@kiki_cooks_fit) explicou à Newsweek que seus pais, imersos na cultura de dietas dos anos 90, constantemente lhe diziam que ela era "exagerada" e precisava se controlar, embora suas fotos contradissessem essa visão. Mesmo hoje, diante dessa evidência visual, as justificativas variam, mas a mensagem subjacente permanece: seu corpo era "um problema a ser resolvido". Sem fazer acusações, ela contextualiza esse condicionamento dentro de uma era obcecada pela magreza das supermodelos e pelas revistas pró-dieta.

Consequências duradouras em sua conexão com o corpo.

Essas primeiras palavras semearam as sementes de um transtorno alimentar que surgiu mais tarde, após um trauma e um relacionamento tóxico, levando a oscilações de peso e dietas malsucedidas. Sua própria mãe, apesar de ser magra, se criticava constantemente, transmitindo essa autoimagem negativa. Katrin, agora mãe, rejeita esse ciclo e defende que as crianças cresçam sem se sentirem "defeituosas".

Reações de solidariedade e consciência coletiva

Comentários de mulheres que compartilharam experiências semelhantes estão surgindo aos montes: "Acho isso tão triste, você era apenas um bebê." Outras falam da loucura da obsessão dos pais com o peso. O depoimento de Katrin W (@kiki_cooks_fit) ressoa, portanto, como um apelo para quebrar estereótipos antes que eles definam uma geração.

Ao comparar fotos de sua infância com julgamentos do passado, Katrin W (@kiki_cooks_fit) revela uma verdade simples: ela nunca foi "exagerada". Sua história incentiva os pais a oferecerem uma infância livre de pressões relacionadas à imagem corporal, para que todas as crianças se sintam exatamente como são.