Um formato de orelha "incomum" pode ter uma origem surpreendente.

Positividade corporal
Anaëlle Gayon
Photo d'illustration : rawpixel.com / Magnific

E se aquela pequena peculiaridade na sua orelha, que você talvez nunca tenha notado, contasse uma história de milhões de anos? Muitas vezes discreta, completamente inofensiva e, ainda assim, fascinante, essa pequena protuberância tem até um nome. Ela pode mudar a forma como enxergamos nossas características físicas.

O "tubérculo de Darwin", aquela pequena protuberância intrigante.

Na borda superior da orelha, algumas pessoas têm uma pequena protuberância, às vezes um pouco pontiaguda. Essa característica anatômica é chamada de tubérculo de Darwin. Localizado na borda externa da orelha, geralmente passa despercebido e não causa nenhum desconforto. Sua presença está longe de ser excepcional, embora varie entre diferentes populações. Pesquisas estimam que afeta aproximadamente 10,5% dos adultos espanhóis, quase 40% dos adultos indianos e até 58% dos escolares suecos. Em resumo, é simplesmente uma variação natural no formato da orelha.

Um pequeno legado de nossos ancestrais muito distantes.

O que torna essa característica tão fascinante é sua suposta origem. Os cientistas a consideram um "traço atávico", ou seja, uma característica herdada de nossos ancestrais muito antigos. Essa pequena característica corresponderia à ponta afilada ainda encontrada em diversos mamíferos e alguns primatas, como o macaco. Nessas espécies, esse formato de orelha facilita a captação e a orientação dos sons.

Foi Charles Darwin quem popularizou essa característica em "A Descendência do Homem", publicado em 1871. Ele a considerava mais uma evidência de nossa história evolutiva compartilhada com outros primatas. Na época, essa pequena ponta era até apelidada de "Ponta de Woolner", em homenagem ao escultor Thomas Woolner, que foi um dos primeiros a se interessar por ela.

Uma transmissão mais complexa do que pensávamos.

Durante muito tempo, os pesquisadores acreditaram que o tubérculo de Darwin era simplesmente transmitido de pais para filhos por meio de um único gene dominante. O conhecimento atual revela uma história muito mais complexa. Sua presença depende de diversos fatores, incluindo o desenvolvimento embrionário, e não está ligada exclusivamente à genética. Consequentemente, dois pais que possuem essa pequena protuberância podem muito bem ter um filho que não a tenha... e vice-versa. Muitas perguntas permanecem sem resposta.

Nossas características únicas são o que tornam a vida tão rica.

O tubérculo de Darwin nos lembra de algo essencial: não existe apenas uma forma "normal" de ter orelhas. Assim como o formato dos olhos, das mãos, do nariz ou do cabelo, cada corpo tem suas próprias características únicas. Essa pequena protuberância não é um defeito, nem uma anomalia, nem algo para se esconder. É simplesmente uma das muitas variações que existem de uma pessoa para outra. É essa diversidade que torna os seres humanos únicos e o mundo tão rico.

Portanto, se você descobrir que possui o famoso tubérculo de Darwin, encare-o como uma curiosidade anatômica e uma sutil referência à nossa longa história evolutiva. Afinal, nossas diferenças contam uma história e merecem ser celebradas, não escondidas.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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