Esta modelo, que tem síndrome de Down, prova que a moda pode ser inclusiva.

Positividade corporal
Léa Michel
A beleza nunca se resumiu a padrões rígidos. A porto-riquenha Sofía Jirau é um exemplo brilhante disso. Com síndrome de Down, ela desfila para grandes marcas e está transformando uma indústria há muito acusada de exclusão. Sua trajetória prova que estilo e confiança não conhecem limites.

Um sonho de infância realizado

Desde os 10 anos, Sofía Jirau já se imaginava nas passarelas. Onde outros poderiam ver uma ambição inatingível, ela enxergava um objetivo. Sua educação começou em uma instituição especializada antes de ingressar em uma escola regular aos seis anos. Ela concluiu seus estudos aos 19 anos, demonstrando sua determinação desde muito jovem.

Descoberta por um fotógrafo de moda, ela começou a modelar. Em 2020, realizou um sonho de infância: desfilou na Semana de Moda de Nova York. Esse momento marcou uma virada, não só para ela, mas para toda uma geração de jovens mulheres que não se viam representadas nos padrões tradicionais. Na passarela, ela não apenas "representou" a síndrome de Down; ela personificou uma mulher confiante, elegante e assertiva.

Um feito histórico para a Victoria's Secret.

Em fevereiro de 2022, Sofía Jirau alcançou mais um marco simbólico. Ela se tornou a primeira modelo com síndrome de Down a colaborar com a Victoria's Secret para a coleção "Love Cloud".

Ao lado de 17 mulheres com diferentes tipos de corpo, ela participa de uma campanha que celebra a pluralidade de corpos e identidades. Para uma marca há muito criticada pela falta de inclusão, essa escolha representa uma mudança significativa. Em suas redes sociais, ela compartilha sua alegria: um sonho de infância se tornou realidade. Sua mensagem é simples e poderosa: a perseverança pode transformar o impossível em realidade.

A presença dela nesta campanha não é mera coincidência. Serve como um lembrete de que graça e confiança não são exclusivas de um único tipo de corpo ou de um caminho "padrão". Seu corpo, seja qual for sua forma, merece ser celebrado.

Um empreendedor comprometido

Sofía Jirau não se limita às passarelas. Em 2019, lançou sua própria boutique online, Alavett – uma contração de "I love it" (Eu amo isso). Através dessa marca, ela expressa sua criatividade e espírito empreendedor. Seu lema: "Por dentro e por fora, não há limites" .

Ela usa sua fama para conscientizar sobre a síndrome de Down e incentivar a independência profissional. Sua mensagem é clara: pessoas com síndrome de Down podem trabalhar, abrir empresas, criar e ter sucesso. Ela se recusa a ser definida pelo seu diagnóstico. Ela se define por seus talentos, sua energia e sua visão. Essa postura é inspiradora muito além do mundo da moda. Ela nos incentiva a olhar para as habilidades antes das diferenças.

Uma moda que finalmente está evoluindo

Sofía Jirau faz parte de um movimento mais amplo de inclusão que está transformando gradualmente a indústria. Ao lado de outras modelos com deficiência, ela está ajudando a ampliar a definição de beleza. A moda, por muito tempo vista como um mundo fechado, está se tornando lentamente um espaço onde mais mulheres podem se ver representadas. E isso importa. Porque a representatividade influencia a confiança. Porque se ver representada em uma campanha pode aumentar a autoestima.

Em última análise, a trajetória de Sofía Jirau demonstra que a beleza não se mede pela conformidade, mas pela autenticidade. Ela não pede permissão para existir no mundo da moda; ela conquista o seu espaço com confiança e talento. Sua história nos lembra de algo essencial: o seu valor jamais dependerá das caixas que a sociedade tenta marcar para você.

