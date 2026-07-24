"É assim que um corpo saudável se parece": criticada por sua forma física, ela responde.

Ser magra não é prova de boa saúde, assim como ter curvas ou estar acima do peso não significa necessariamente ser doente. Diante de comentários sobre sua aparência, a criadora de conteúdo Kalita Hon (@kalitaku) optou por responder com força e gentileza.

Uma resposta confiante à vergonha corporal.

Criticada por sua aparência, a criadora de conteúdo Kalita Hon, conhecida no TikTok como @kalitaku, decidiu não se calar. Emum vídeo que viralizou , ela se dirige diretamente àqueles que comentam negativamente sobre seu corpo. Com uma mensagem simples exibida na tela – “É assim que um corpo saudável se parece” – ela assume sua aparência sem tentar se justificar.

Esta é uma forma de lembrar a todos que todos os corpos merecem respeito e que ninguém precisa explicar por que seu corpo é como é. Em vez de responder às críticas com raiva, Kalita Hon (@kalitaku) opta por promover a autoconfiança e a aceitação da própria imagem. Sua mensagem ressoa com muitas pessoas que enfrentam julgamentos sobre sua aparência.

A saúde não se mede pela aparência física.

Por trás deste vídeo reside uma mensagem crucial: a aparência física não é indicador da saúde de uma pessoa. Um corpo magro pode ser saudável ou pode apresentar problemas de saúde, assim como um corpo com sobrepeso ou com excesso de peso pode estar em excelente forma ou não.

Reduzir a saúde ao peso ou à altura perpetua uma ideia errada e pode alimentar comentários ofensivos. Frases como "cuide da sua saúde", automaticamente direcionadas a pessoas com sobrepeso ou obesas, derivam de um julgamento baseado unicamente na aparência física, quando a realidade é muito mais complexa. A saúde depende de inúmeros fatores, e nenhuma perspectiva externa pode determiná-la simplesmente observando um corpo.

Um lembrete importante contra proibições estéticas.

Com sua mensagem, Kalita Hon (@kalitaku) faz parte de um movimento mais amplo que incentiva uma visão mais compassiva de si mesmo. A positividade corporal nos convida a ir além de padrões de beleza únicos e a reconhecer a diversidade natural dos corpos.

Ter curvas, ser curvilínea, estar acima do peso ou não se conformar aos padrões físicos frequentemente promovidos pela mídia nunca deve ser associado à falta de valor ou a um problema a ser resolvido. Cada corpo conta uma história diferente e merece ser respeitado. Essa abordagem não significa ignorar a saúde, mas simplesmente acabar com a confusão entre aparência e saúde. O autocuidado pode assumir muitas formas e não envolve uma única definição de "corpo ideal".

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Uma onda de apoio em meio às críticas.

O vídeo da criadora de conteúdo Kalita Hon rapidamente gerou inúmeras reações positivas. Muitos internautas elogiaram sua confiança e mensagem, satisfeitos por ver uma figura pública lembrando as pessoas de que comentários sobre o corpo alheio podem ter consequências.

Ao transformar um ataque pessoal em uma mensagem de aceitação, Kalita Hon (@kalitaku) destaca uma verdade importante: ninguém deve ser definido pela sua aparência. Sua história nos encoraja a sermos mais gentis com nossos próprios corpos, assim como com os corpos dos outros. Porque, no fim das contas, um corpo saudável não tem apenas um formato, um tamanho ou uma aparência.