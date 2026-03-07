"Eu peso 100 kg e tenho 1,68 m de altura": ela aceita seu corpo com orgulho e sem qualquer receio.

Aceitar o próprio corpo, se divertir com a moda e se jogar de cabeça: essa é a missão que Tania Piombino ( @taniamakeuplus) definiu para si mesma . Seguida por centenas de milhares de seguidores no Instagram, a criadora de conteúdo prova diariamente que estilo e autoconfiança não têm nada a ver com o tamanho da etiqueta.

Uma criadora de conteúdo que celebra os corpos como eles são.

Em seus vídeos, Tania Piombino não mede palavras. "Eu peso 100 kg e tenho 1,68 m de altura", afirma simplesmente. Essa declaração, longe de ser uma confissão constrangida, torna-se um manifesto. Ao se mostrar como é, sem retoques ou fingimento, ela transforma o que alguns ainda consideram inseguranças em verdadeiras qualidades.

Com mais de 338 mil seguidores no Instagram e uma comunidade que ultrapassa 370 mil no TikTok, ela compartilha diariamente sua visão alegre e libertadora da moda plus size. Suas publicações atraem atenção tanto por sua aparência quanto pela energia positiva que transmite.

Looks plus size que exalam estilo.

A moda é o seu campo de atuação. Tania se destaca na criação de looks que valorizam as curvas sem tentar escondê-las. Vestidos justos, conjuntos coordenados, peças mais ousadas: tudo se torna uma desculpa para criar visuais inspiradores e acessíveis.

Em seus vídeos, ela mostra como transformar peças básicas em looks cheios de personalidade. Um blazer estruturado, um vestido ajustado ou um conjunto streetwear podem se tornar peças marcantes quando usados com confiança. Sua abordagem é simples: moda deve ser um prazer, não uma obrigação. E, acima de tudo, não depende de um tamanho específico.

Uma forte mensagem de aceitação do próprio corpo.

Para além das roupas, seus vídeos transmitem uma mensagem muito mais ampla. Tania fala sobre o corpo com uma transparência raramente vista nas redes sociais. Estrias, celulite, barriga saliente: tudo o que costuma ser escondido ou retocado aparece naturalmente nela.

Essa forma de mostrar a realidade do corpo humano, sem filtros, ajuda a mudar a maneira como vemos essas características extremamente comuns. Em vez de percebê-las como defeitos, ela as apresenta como partes normais da vida. Seja filmando seus looks durante viagens pela Costa Rica ou em um cenário urbano de streetwear, a criadora de conteúdo sempre demonstra a mesma confiança serena. É uma forma de nos lembrar que a beleza não se limita a um único padrão.

Uma influência que afeta profundamente sua comunidade.

O sucesso dos vídeos dela não se deve apenas às suas habilidades de estilo. Ele se baseia principalmente na forte conexão que ela mantém com sua comunidade. Os depoimentos são inúmeros em suas publicações. Alguns seguidores explicam que finalmente se sentem à vontade para usar as roupas que amam. Outros compartilham que aprenderam a olhar para seus corpos com mais carinho.

Esses comentários ilustram o impacto tangível do seu conteúdo. Para muitos, seus vídeos são muito mais do que apenas dicas de moda: eles se tornam um espaço genuíno de apoio e incentivo.

Uma comunidade acolhedora e inspiradora

Com mais de 600 publicações, Tania Piombino criou um mundo onde moda rima com gentileza e alegria. Ela compartilha seus looks do dia a dia, suas viagens, suas descobertas de compras e dicas para se sentir bem com as roupas que veste. Sua mensagem é clara: ser curvilínea ou plus size não significa abrir mão de estilo, ousadia ou criatividade.

A moral da história é que, ao declarar "Eu peso 100 kg e tenho 1,68 m de altura", Tania Piombino está simplesmente afirmando uma verdade: todos os corpos merecem ser vistos, celebrados e vestidos com orgulho. E se a sua mensagem é tão eficaz, talvez seja porque nos lembra de algo essencial: a autoconfiança é sempre a melhor roupa.