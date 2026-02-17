Aos 62 anos, ela pratica parkour com uma desenvoltura que desafia os estereótipos.

Enquanto muitos acreditam que a idade é um fardo ou até mesmo um lento declínio físico, esta singapuriana de 62 anos prova o contrário e desafia noções preconcebidas. Ela corre por rampas e salta obstáculos com a agilidade de uma criança. Longe de ter articulações enferrujadas e um corpo desgastado pelos anos, ela executa movimentos de parkour como uma verdadeira especialista. É bom envelhecer.

Cambalhotas e saltos em altura aos 62 anos

Enquanto os jovens de vinte anos já se queixam de dores nas costas e neuralgia nos dedos, esta senhora de sessenta anos, com cabelos grisalhos, transborda energia e se move como um ninja. No imaginário coletivo, os 60 anos são a idade das palavras cruzadas, dos passeios pelo mercado, das sessões de meditação e dos longos cochilos na cadeira de balanço.

Muitas pessoas acreditam que os sessenta anos são "o começo do fim", um período frenético onde o menor deslize pode causar uma ruptura e onde a televisão se torna um hobby de fato. No entanto, na realidade, pessoas na faixa dos sessenta anos são, por vezes, mais ativas e dinâmicas do que as gerações mais jovens.

Sing é um excelente exemplo de vitalidade. Ela não usa bengala, mas parece movida a energia inesgotável. A singapuriana de 62 anos, ex-mestre de lindy hop, um estilo de dança altamente acrobático, prova que os idosos não são apenas bons em tricô ou Scrabble. Ela rasteja por baixo de redes, dá cambalhotas no asfalto, escala muros baixos e sobe em mobiliário urbano sem nunca demonstrar qualquer sinal de cansaço.

Longe de ser um fardo que ela se esforça para carregar, seu corpo a acompanha por esse exigente esporte de rua. Esse circuito de parkour é quase um passeio no parque para essa senhora, um verdadeiro espírito livre. Embora seus cabelos grisalhos revelem sua idade, seu corpo conserva os reflexos ágeis da infância.

Circuitos especialmente adaptados para idosos

Geralmente, os idosos preenchem seu tempo livre relaxando em spas ou praticando a postura de lótus em colchonetes de espuma. Quando não estão fazendo hidroginástica com macarrões de piscina, estão cuidando do jardim enquanto assobiavam ou resolvendo problemas do mundo com um novelo de lã nas mãos. Pelo menos, é isso que os anúncios querem nos fazer acreditar, como se houvesse um limite de idade para emoções fortes e atividades ousadas.

Em Singapura, a organização "Movement" oferece um tipo diferente de entretenimento, menos convencional e mais divertido. Ela apresenta o parkour para idosos com aulas personalizadas e programas adaptados. É um pouco como os parquinhos onde brincávamos quando crianças, mas em uma versão mais "madura". Aqui, não são loiros, mas brancos que se contorcem entre obstáculos e saltam com confiança sobre estruturas metálicas. É aqui que Sing, a vovó mais durona da internet, treina e rivaliza com os movimentos de Lara Croft. Melhor do que uma academia, é a sua fonte da juventude, o seu espaço para vitalidade.

A idade é, antes de tudo, um estado de espírito.

Sing supera barreiras físicas, mas também mentais. Zigzagueando entre os postes chamativos desses parques para idosos e escalando postes de luz e andaimes, ela atropela noções preconcebidas sobre a idade. Ela se dedica a um esporte de nicho, raramente promovido para o público mais velho. E só de observá-la, você sente as dores e o suor junto com ela. Você quase se sente como uma lesma ao lado dela.

Sing transmite uma valiosa lição de vida através de suas performances: a idade é apenas um número e não determina nosso valor, muito menos nossa saúde. Além disso, o parkour, para além da habilidade técnica e do fator "cool", é um esporte completo. Ele desenvolve resistência, tonifica os músculos e mantém o equilíbrio, tudo isso enquanto você se diverte. Melhor ainda, preserva aquele espírito infantil, que não pode ser restaurado com cremes "anti-idade".

Enquanto Sing se dedica ao parkour, outras avós estão saltando de paraquedas, viajando pelo mundo e tirando carteira de habilitação para motocicleta. Nunca é tarde para riscar da lista aqueles itens que deixamos para trás na adolescência. Em resumo, é isso que significa viver a vida ao máximo.