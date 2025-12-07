Search here...

Classificada como "plus size", ela posa com confiança e redefine os padrões de beleza.

Positividade corporal
Clelia Campardon
@huntermcgrady/Instagram

A modelo americana Hunter McGrady retorna triunfalmente para a edição de 2025 da Sports Illustrated Swimsuit, fotografada na Suíça por Derek Kettela. Mãe de dois filhos e pioneira da positividade corporal, ela posa em um maiô com forro de pele, celebrando suas curvas com uma confiança que desafia as normas tradicionais.

Uma jornada pioneira na moda inclusiva

Pioneira desde 2017 como uma das modelos plus size a aparecer na Sports Illustrated Swimsuit, Hunter McGrady já estampou inúmeras capas e ensaios fotográficos – Anguilla, Costa Rica, Belize, México. Em 2024, ela entrou para a turma de "Lendas" da revista, em comemoração ao seu 60º aniversário, ao lado de outros 26 ícones. Fundadora, em 2021, da marca All Worthy (com tamanhos do XXS ao 5X), ela defende a moda acessível a todos os tipos de corpo e se recusa a participar de Semanas de Moda não inclusivas desde 2019.

Um ensaio fotográfico alpino inspirador.

Para 2025, Hunter McGrady ilumina os picos suíços em um conjunto de duas peças com detalhes em pele, posando com confiança em cenários nevados que acentuam sua silhueta. Essa escolha de vestuário destaca suas curvas, transmitindo uma mensagem clara: a beleza transcende tamanho e idade. "Beleza não é um número, um tamanho, uma idade ou uma etnia — somos todos nós", declara ela, na esperança de inspirar os leitores a se verem representados.

Embaixadora da saúde mental e muito mais.

Apresentadora do podcast "Model Citizen" com sua irmã Michaela, Hunter McGrady colabora com marcas como Olay, Lane Bryant e Nordstrom, enquanto luta contra o estigma em torno da depressão e da ansiedade. Vinda de uma família de artistas, ela transformou seus quadris "largos demais" da adolescência em grandes vantagens. Seu mantra: priorizar a autoestima em vez da aparência, lembrando a todos que "todos nós merecemos amor".

Representada pela One Management e pela Wilhelmina, Hunter McGrady abriu novos caminhos: a primeira modelo plus size a estampar a capa da The Knot (2019) e da Health Magazine (2022). Seu comprometimento incentiva as marcas a diversificarem, provando que a inclusão impulsiona as vendas e empodera o coletivo. Através da SI Swimsuit, ela declara: "Quando você se vê representada, você pode ser você mesma."

Em resumo, Hunter McGrady representa muito mais do que uma modelo: ela é o símbolo de uma revolução silenciosa, porém poderosa, na indústria da moda. Através de sua confiança, visibilidade e comprometimento, ela demonstra que a beleza não se limita a padrões rígidos.

