O verão está chegando. O mar brilha. E em algum lugar daquela praia, uma mulher mantém sua camiseta. Não porque esteja com frio. Porque está com medo. Medo de como os outros a verão. Medo do próprio reflexo. Medo de existir em um corpo que lhe ensinaram a considerar inadequado.

Se você já passou por aquele pequeno gesto hesitante, aquela camiseta que você puxa para baixo em vez de tirar, saiba que você não está sozinho. Longe disso.

Um problema global, não uma fraqueza pessoal.

Os números são impressionantes e vêm de todo o mundo. De acordo com um estudo do IFOP realizado para a revista Flashs , 67% das mulheres afirmam não se sentir confortáveis com seus trajes de banho . Esse número aumentou ainda mais nos últimos dez anos, já que em 2013 era de 61%.

Nos Estados Unidos, uma pesquisa da Voda Swim realizada em 2025 revelou que mais de 95% das mulheres se sentem inseguras na praia .

E quanto ao mundo? Em 2024, a Dove realizou o maior estudo já feito por uma marca de beleza: 33.000 pessoas entrevistadas em 20 países , da Argentina à China, do Reino Unido à Arábia Saudita. O resultado: 1 em cada 3 mulheres no mundo estaria disposta a sacrificar um ano inteiro de sua vida para alcançar o corpo que considera "perfeito". Uma em cada três. Isso não é mais apenas uma preocupação individual. É uma epidemia silenciosa.

De onde vem essa voz que diz "você não"?

A resposta é clara e não vem de você. Vem de décadas de representações tendenciosas. De acordo com um estudo da Dove de 2024, as mulheres hoje se sentem menos confiantes com seus corpos do que há dez anos , apesar de vinte anos do movimento de aceitação do próprio corpo. E as redes sociais têm grande responsabilidade nisso: 1 em cada 3 mulheres sente pressão para mudar sua aparência por causa do que vê online (mesmo quando sabem que as imagens são retocadas ou geradas por inteligência artificial).

A psicóloga clínica Phillippa Diedrichs, do Centro de Pesquisa sobre Aparência da Universidade do Oeste da Inglaterra, confirma isso: "Apesar de vinte anos de trabalho para ampliar as definições de beleza, as mulheres se sentem menos confiantes em seus corpos do que há uma década."

O que os psicólogos recomendam e o que realmente funciona.

Superar isso não acontece da noite para o dia. Mas aqui está o que dizem os especialistas:

Reformule seu diálogo interno. Substitua " minhas coxas são horríveis" por "minhas pernas me carregam todos os dias". A neutralidade neutraliza a carga emocional.

Simplifique sua vida digital. Deixar de seguir contas que fazem você se sentir inadequado não é sinal de fraqueza, mas sim de higiene mental. Estudos mostram que reduzir o tempo gasto nas redes sociais melhora a autoimagem e diminui a ansiedade.

Exponha-se gradualmente. Um mergulho com amigos, uma praia menos lotada, e depois, aos poucos. Cada exposição bem-sucedida prova ao seu cérebro que o perigo imaginado não existe.

A verdadeira questão

Essa camiseta que você continua vestindo não protege seu corpo. Ela protege uma ferida: a ferida de ter aprendido, desde a infância, que seu corpo precisava merecer o sol.

Ele não precisa merecer. Ele tem direito a isso. Você tem direito a isso .

Neste verão, talvez não no primeiro dia. Talvez não sem alguma apreensão. Mas um dia, aquela camiseta ficará na sua bolsa. Não porque seu corpo será "perfeito". Mas porque você terá decidido que não precisa ser.