Esses pequenos desafios ajudam a aumentar a crença nas próprias capacidades.

E se a ideia de ter que "se tornar uma nova pessoa" para ganhar mais autoconfiança fosse uma exigência dispensável? Essa busca constante por transformação, tão comum no desenvolvimento pessoal, pode levar à sensação de que você nunca é "bom o suficiente" como é. No entanto, alguns desafios simples podem ser suficientes para mudar sua perspectiva. A ideia: multiplicar pequenas experiências positivas para se lembrar, concretamente, de que você é capaz de seguir em frente, ousar e progredir.

Comece pequeno, mas comece de verdade.

A autoconfiança não é um superpoder reservado apenas para aqueles que sempre parecem seguros de si. Ela também se constrói por meio de experiências cotidianas. Ao assumir um desafio alcançável, você envia uma mensagem valiosa para o seu cérebro: "Eu consegui. Então, posso conseguir de novo." Esse é o princípio da autoeficácia, um conceito desenvolvido pelo psicólogo Albert Bandura : o sucesso, mesmo em pequenas tarefas, gradualmente fortalece a crença nas próprias habilidades. Portanto, não há necessidade de mirar na lua logo na segunda-feira de manhã. Comece com um pequeno passo.

Desafio nº 1: Faça algo que você vem adiando.

Você precisa fazer uma ligação, começar um arquivo ou concluir uma tarefa que vem adiando há dias? Este é o seu primeiro passo. Dedique apenas 10 ou 15 minutos para começar. O objetivo não é terminar tudo, mas sim mudar o foco de "Eu tenho que fazer isso" para "Eu estou fazendo isso". Essa diferença pode parecer pequena, mas transforma a procrastinação em ação. E uma ação concluída se torna mais uma prova das suas capacidades.

Desafio nº 2: Registre três pequenas vitórias

Durante uma semana, reserve alguns minutos por noite para escrever três coisas das quais você pode se orgulhar. Pode ser algo muito simples: ter tido a coragem de expressar sua opinião, ter concluído uma tarefa, ter tirado um tempo para si, ter estabelecido um limite ou simplesmente ter perseverado quando o dia foi difícil.

O objetivo não é criar uma "lista espetacular de conquistas". Trata-se mais de treinar a si mesmo para reconhecer seus sucessos, incluindo aqueles que você tende a considerar "normais". Reconhecer seu progresso e seus pontos fortes é uma das práticas que podem fortalecer a autoestima e a confiança.

Desafio nº 3: Substitua a autocrítica por uma frase de incentivo.

Escute a sua voz interior. O que ela lhe diz quando você comete um erro? Se ela diz imediatamente: "Sou um fracasso", tente reformular a frase: "Não tive sucesso desta vez, mas consigo entender o que deu errado". Não se trata de inventar histórias para si mesmo. Trata-se de aprender a falar consigo mesmo com mais gentileza e realismo. Um erro não define o seu valor nem o seu potencial de crescimento. Você pode até se perguntar: "O que eu diria a um ente querido na mesma situação?". E então, dê a si mesmo a mesma resposta.

Desafio nº 4: Sair um pouquinho da sua zona de conforto…

Você não precisa reservar um salto de paraquedas para se desafiar. Sua missão pode ser muito mais realista: fale em uma reunião, peça algo de que precisa, inicie uma conversa ou experimente uma nova atividade. Escolha uma situação um pouco desconfortável, mas razoavelmente alcançável. A ideia é progredir em pequenos passos, em vez de dar um salto gigante. Experiências positivas e metas realistas podem ajudar a construir confiança gradualmente.

Desafio nº 5: Recorde um sucesso passado

Às vezes, a sua memória funciona de uma maneira curiosa: ela pode preservar meticulosamente os seus erros, enquanto deixa os seus sucessos caírem no esquecimento. Inverta essa tendência. Pense em uma situação da qual você se orgulha.

Em seguida, vá além da simples lembrança: pergunte a si mesmo quais qualidades você utilizou. Perseverança? Criatividade? Coragem? Organização? Paciência? Você não está apenas relembrando um sucesso: está identificando os recursos que já possui e que pode reutilizar.

Desafio #6: Aceite um elogio sem minimizá-lo.

Sua primeira reação ao receber um elogio é responder "Ah, não foi nada" ? Desta vez, tente simplesmente: "Obrigado(a), isso é muito gentil da sua parte". Só isso. Receber um elogio sem rejeitá-lo permite que você reconheça mais facilmente seus pontos fortes e seus esforços. Você não precisa se justificar para ter o direito de apreciar uma conquista.

Desafio nº 7: Avalie seu próprio progresso

No final da semana, reserve cinco minutos e faça a si mesmo três perguntas:

O que me atrevi a fazer esta semana?

O que aprendi sobre mim mesmo?

Que outra coisinha eu quero experimentar em seguida?

Você pode perceber que sua confiança não aumentou drasticamente. E isso é perfeitamente normal. Ela costuma se desenvolver gradualmente: uma ação, depois outra, e então mais provas de que você é capaz de seguir em frente.

Para sermos claros: acreditar mais em si mesmo não significa nunca mais duvidar. Trata-se, sobretudo, de aprender a seguir em frente mesmo quando a dúvida surge. Portanto, escolha apenas um desafio hoje. O mais simples. Aquele que parece quase fácil demais. Conquiste-o, saboreie a sensação e repita amanhã. Porque, no fundo, cada pequena vitória conta a mesma história: você é capaz de muito mais do que seu crítico interno às vezes tenta lhe dizer.