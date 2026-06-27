Usar um moletom apesar do calor: essas inseguranças que muitas mulheres finalmente estão discutindo.

Autoconfiança
Émilie Laurent
Femmes sweats été
BrookeBalentine/Unsplash

Durante as ondas de calor, que estão se tornando a norma, as pessoas mostram mais pele do que tecido. O calor intenso torna insuportável até mesmo o material mais opaco. No entanto, no asfalto escaldante e no coração dessa atmosfera opressiva, algumas mulheres permanecem fiéis a moletons grossos e calças de pernas largas. Não, não é tortura, simplesmente um reflexo de conflitos internos e baixa autoestima.

Um moletom no meio do verão, quando as inseguranças são sufocantes.

Com as temperaturas altíssimas e o calor fazendo a paisagem cintilar, estamos usando o mínimo de roupa possível. Mesmo com uma blusa de algodão e uma saia acima do joelho, suamos profusamente e deixamos poças onde quer que nos sentemos. Se pudéssemos sair de top e calcinha de praia na cidade, faríamos isso sem hesitar. Enquanto a maioria das mulheres passeia com tops curtos, blusas mínimas e vestidos esvoaçantes de tecido leve, outras vagam por esse forno a céu aberto agasalhadas em seus moletons como se fosse pleno inverno.

Ao verem esse visual típico de janeiro, os olhos se arregalam, sussurros se espalham e exclamações de indignação irrompem. Como alguém em sã consciência consegue enfrentar o ar escaldante e o asfalto quente com tantas camadas de roupa? Essa vestimenta, que nos faz suar o dobro dos espectadores, parece totalmente incongruente com o clima úmido atual. Para muitos, é pura loucura, mas para quem a usa, é uma forma de proteção. Não contra os raios UV, mas contra os olhares alheios.

Muitas vezes, quando as mulheres usam moletons ou tricôs grossos no verão, não é porque são naturalmente sensíveis ao frio ou têm pele ultrassensível e de porcelana. Essa roupa forrada de lã é simplesmente uma camuflagem, usada para minimizar curvas , disfarçar saliências e esconder um determinado tipo de corpo . Em uma publicação reveladora, a criadora de conteúdo @ cht.am explica os motivos por trás desse hábito de vestuário, que ela considera "incompreensível". "Há alguns anos, eu era tão insegura que usava moletons quando fazia 40°C. O sol revelava o que eu queria esconder."

Nas redes sociais, as mulheres estão quebrando o silêncio.

Usar moletons no meio do verão não é um truque para evitar queimaduras solares, nem é um traço comum entre aqueles que sentem saudade do outono. Trata-se de esconder o que você mais detesta no seu corpo, mesmo que isso signifique suar o dobro e suportar um desconforto constante. Mulheres que nunca deixam as mangas caírem, mesmo quando a temperatura rivaliza com a de um deserto árido, não são sádicas. Elas simplesmente não se identificam com a própria imagem.

A criadora de conteúdo, defensora de uma sociedade mais justa e de mente aberta, compartilha abertamente suas próprias experiências. As roupas de verão não deixam espaço para suspense e não escondem nada. Elas revelam o corpo em todos os detalhes e, para muitas mulheres, isso é extremamente invasivo. "Eu me sentia como se estivesse nua na frente de todos", descreve ela.

Essas mulheres, com baixa autoestima e lutando contra a própria imagem, vestem moletons, coletes com zíper e calças que cobrem todo o corpo sob o sol escaldante, na esperança de fazer suas silhuetas desaparecerem, de apagá-las. Elas se sentem mais à vontade psicologicamente, mas fisicamente, sufocam. Enquanto @cht.am, após um longo processo de autorreflexão, conseguiu se livrar desse fardo têxtil, outras permanecem permanentemente presas a ele.

No TikTok, as mulheres têm apenas uma palavra para defender essa prática: inseguranças. Elas têm vergonha dos braços flácidos, da acne e da celulite. Esse isolamento sartorial forçado é uma consequência direta da pressão para ser magra, ter braços tonificados e barriga chapada.

Um moletom para queimar mais calorias: mais um argumento tóxico.

Algumas mulheres usam moletons no verão para esconder corpos que consideram "não suficientemente conformes". Outras os vestem após o anoitecer para esconder a pele, cujo cheiro os predadores podem sentir a quilômetros de distância. No entanto, a pressão social leva as mais vulneráveis a usar moletons como acessório para emagrecer ou "queimar gordura".

É praticamente uma tendência generalizada. No TikTok, criadores de conteúdo saem para correr usando cinco camisetas e três blusas de moletom na esperança de "derreter" mais rápido, enquanto outros compartilham suas transformações físicas para promover esse método. Nesse cenário, a blusa de moletom deixa de ser um escudo e se torna uma peça de roupa projetada para induzir a transpiração, com o objetivo de alcançar o tão desejado " corpo de verão ".

Em última análise, um moletom no meio do verão talvez diga menos sobre o clima do que sobre como habitamos nossos próprios corpos. Ele revela os compromissos silenciosos que fazemos entre o conforto físico e a paz mental, entre o calor que queima a pele e o calor mais discreto do olhar alheio.

E se a verdadeira anomalia não fosse aquela camada de algodão em pleno julho, mas sim o fato de um corpo simplesmente "natural" ainda poder parecer arriscado, exposto, quase provocativo?

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Como uma mestra das palavras, manipulo recursos estilísticos e aprimoro diariamente a arte das frases de efeito feministas. Ao longo dos meus artigos, meu estilo de escrita ligeiramente romântico oferece algumas surpresas verdadeiramente cativantes. Deleito-me em desvendar questões complexas, como um Sherlock Holmes moderno. Minorias de gênero, igualdade, diversidade corporal… Jornalista na vanguarda, mergulho de cabeça em temas que inflamam o debate. Viciada em trabalho, meu teclado é constantemente posto à prova.
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