Segundo um estudo, três cores podem aumentar instantaneamente a autoconfiança.

Vestir-se nunca é um ato neutro. E, de acordo com diversos estudos em psicologia social, três cores têm um efeito particularmente forte na autoconfiança — tanto na confiança que sentimos quanto na confiança que projetamos para os outros. Aqui estão elas e o porquê.

Vermelho, a cor da elegância e da dominância.

Sem dúvida, é a cor mais estudada. Um famoso estudo de Russell Hill e Robert Barton mostrou que os atletas que vestiam vermelho nos Jogos Olímpicos de 2004 venceram suas lutas com muito mais frequência do que aqueles que vestiam azul. Uma vantagem estatística impressionante, atribuída a diversos fatores — desde a percepção subjetiva dos árbitros até um efeito psicológico sobre o oponente.

Além do esporte, o vermelho evoca fortes associações com energia, paixão e a própria ideia de domínio. Diversos estudos na área da psicologia do vestuário confirmaram que pessoas vestindo vermelho são percebidas como mais poderosas e assertivas — e que, inversamente, quem usa essa cor experimenta um aumento na autoconfiança. Ideal, portanto, para uma entrevista importante, uma apresentação em público ou uma reunião em que você queira evitar se sentir intimidado.

Uma pequena ressalva, porém: em excesso, o vermelho pode ser percebido como agressivo ou opressivo. Consultores de imagem, portanto, recomendam introduzi-lo em pequenas doses — uma blusa, uma saia, acessórios, batom — em vez de um look completo, da cabeça aos pés, especialmente em um ambiente profissional.

Preto, a armadura da confiança controlada

Se o vermelho representa energia, o preto representa autoridade. O estudo pioneiro de Mark Frank e Thomas Gilovich mostrou que atletas vestindo preto eram percebidos como mais poderosos e imponentes do que aqueles vestindo cores claras. Essa percepção se estende muito além dos campos esportivos.

Nos círculos profissionais, o preto continua sendo o emblema da seriedade, do rigor e do controle. Pesquisas realizadas na Universidade de Dakota do Norte confirmaram que o preto transmite tanto competência quanto independência — daí sua ampla presença nos setores de luxo, finanças, direito e criatividade.

E um efeito de espelhamento comprovado : vestir preto, de acordo com o conceito de "cognição incorporada" desenvolvido por Hajo Adam e Adam Galinsky em 2012, ajuda a pessoa a se sentir mais no controle — como se a cor funcionasse como uma armadura suave. É, portanto, uma cor para usar quando a confiança desejada se baseia em calma, firmeza e compostura — em vez de energia ostentosa.

Azul marinho, seguro confiável e competente

O terceiro pilar dessa trindade da confiança é o azul-marinho. Enquanto o vermelho é disruptivo e o preto é imponente, o azul-marinho transmite segurança. Todas as pesquisas em psicologia social convergem para este ponto: é a cor mais consistentemente associada à confiabilidade, estabilidade e competência percebida. Um estudo seminal de Andrew Elliot e Markus Maier sintetizou inúmeros estudos que mostram que o azul desencadeia um efeito calmante, mas, mais importante ainda, reforça a impressão de seriedade e controle.

É por isso que tantas empresas o utilizam em sua identidade visual, por que diplomatas e políticos o preferem para seus trajes formais e por que consultores de imagem o recomendam constantemente para aqueles que desejam inspirar confiança durante uma primeira reunião de negócios. Mais discreto que o preto, mais reconfortante que o vermelho: o azul-marinho personifica a confiança sem a necessidade de elevar a voz.

Quando o efeito vai muito além do que os outros pensam.

Além da percepção externa, o efeito dessas três cores também parece impactar quem as veste. Esse é precisamente o princípio central do conceito de "cognição incorporada", que demonstra que as roupas alteram o estado mental de quem as usa. Em termos concretos: usar uma cor associada à confiança não apenas muda a imagem que se projeta para os outros, como também modifica, às vezes permanentemente, a autoimagem. Um tipo de ciclo virtuoso, portanto, em que a roupa pode fazer muito mais do que influenciar quem a veste.

Vermelho, preto e azul-marinho: três cores, três variações da mesma promessa — inspirar e personificar maior confiança. A questão permanece: qual delas se adequará melhor a cada situação? Energia vibrante? Opte pelo vermelho. Autoridade assertiva? Escolha o preto. Confiabilidade reconfortante? O azul-marinho é seu melhor aliado. E se o ideal fosse saber equilibrar as três cores, dependendo do contexto, dos seus desejos — e da imagem que você quer projetar naquele dia?