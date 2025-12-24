Dizer sim apenas para agradar aos outros? Uma psicóloga explica por que você não consegue estabelecer limites.

Sua cabeça pensa "não", mas sua boca diz "sim". Não é apenas educação ou boas maneiras. Não é apenas sua gentileza falando. É por isso que a palavra "sim" sai naturalmente, mesmo quando você quer se aconchegar debaixo do edredom com um cobertor de lã e uma bolsa de água quente quentinha.

O paradoxo de Abilene, a explicação para o seu "sim"

Você aceita convites para festas mesmo preferindo devorar chocolate em frente à Netflix, e muda seus planos para uma noite aconchegante em casa para ir à festa de despedida de um colega que você só encontrou uma vez em toda a sua carreira. Mesmo depois de ter tido sua dose de interação social do dia, você não consegue recusar um convite. Você diz "sim" automaticamente, sem pensar muito. No fundo, você sabe que vai se arrepender da sua decisão, mas a palavra "não" não existe no seu vocabulário. Chega a soar desrespeitoso vindo de você.

Você pode inventar algumas desculpas esfarrapadas, como dizer que seu gato está doente ou que sua mãe apareceu de surpresa. Mesmo assim, você é constantemente dedicado, e isso não é uma admissão de fraqueza nem um sinal de bondade excessiva. Você tem a síndrome do "sim", ou melhor, sofre do paradoxo de Abilene. Fique tranquilo, não é patológico nem contagioso. "Uma situação em que um grupo toma uma decisão que ninguém realmente quer, mas que todos aceitam para preservar a paz social e/ou porque acreditam ser os únicos que pensam diferente. Eles então se aliam à... suposta maioria", explica a psicóloga Claire Petin em um vídeo esclarecedor no Instagram.

Um exemplo concreto: você não tem absolutamente nenhuma vontade de repetir o constrangedor Amigo Secreto da sua empresa hipócrita, mas dá um "sim" coletivo para manter a harmonia do grupo. O paradoxo de Abilene é típico do mundo profissional e da adolescência. Você prefere dizer "sim", mesmo que isso te irrite, a se tornar a ovelha negra do grupo.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Claire (@clairepetin_psychologue)

O sintoma comum de pessoas que querem agradar a todos

Se você diz "sim" quando o "não" pisca em vermelho na sua mente, não é apenas para se encaixar e manter uma boa reputação com seus colegas. Também reflete uma falta de confiança : o desejo de causar uma boa impressão para compensar a baixa autoestima e se tranquilizar. Você é o que se conhece no jargão como uma pessoa que busca constantemente a aprovação alheia. Isso significa alguém que busca validação externa constantemente e só reconhece seu valor aos olhos dos outros. Isso pode indicar insegurança pessoal, um profundo medo de abandono ou ser resultado de uma infância carente de afeto.

Como explica a psicóloga, esse "sim" constante também está ligado a vários vieses. "O viés de desejabilidade social, que nos impulsiona a querer agradar e ser percebidos positivamente. O viés de conformidade, que nos faz aderir à opinião dominante para não sermos excluídos. A ilusão da maioria, que nos faz acreditar que 'todo mundo pensa igual', e a dissonância cognitiva, esse desconforto interno quando nossas ações vão contra nossas convicções."

A necessidade urgente de resgatar a palavra "não"

Dizer "não" sem recorrer a frases complicadas ou desculpas ensaiadas é um exercício delicado. Essas três letrinhas, que contradizem o "sim", parecem quase proibidas para você. Provavelmente, você tem medo de magoar a outra pessoa e parecer antissocial ou desagradável. "Sim" é a saída mais fácil para evitar prejudicar sua imagem. No entanto, você passa tanto tempo agradando os outros e satisfazendo todos os seus caprichos que negligencia a sua própria vida. E isso é exaustivo a longo prazo.

"Assumir muitas obrigações é uma fonte de estresse e ansiedade, devido a todos os compromissos que temos que cumprir. Essa sobrecarga pode nos tornar irritáveis sem motivo aparente", alerta a sociopsicóloga Susan Newman no HuffPost. Dizer "sim" na esperança de que a outra pessoa perceba seu desconforto não funciona. Por outro lado, um "não" respeitoso cria uma base clara e tranquilizadora para todos. Quanto mais você pratica, mais natural esse gesto se torna e menor é a culpa. Você só precisa começar a se acostumar.

Os psicólogos sabem disso melhor do que ninguém: limites não são paredes, mas portas. Eles mostram como entrar no seu espaço sem se machucar. E estabelecer limites não significa decepcionar os outros; significa finalmente se respeitar. Mesmo que a palavra "não" pareça dura, o que é realmente duro é aquele "sim" forçado. Dizer "não" a uma festa de última hora a quarenta minutos de trem não faz de você um monstro sem coração, simplesmente alguém que tem outras prioridades: o seu próprio bem-estar .