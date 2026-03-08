Acompanhar seu filho a uma entrevista de emprego: o novo hábito da Geração Z

Antigamente, os pais nos incentivavam à distância para nossas primeiras entrevistas de emprego e nos encorajavam a sermos criativos. Agora, eles acompanham os filhos pelas portas das empresas e os guiam pela mão enquanto ingressam no mercado de trabalho, assim como faziam em seus primeiros dias de aula.

Levar os pais para a entrevista de emprego se tornou a nova norma?

Os jovens adultos adoram a ideia de sair de casa para comer doces a qualquer hora, jogar videogame a noite toda, deixar a louça acumulando na pia e ficar fora até altas horas sem ter que dar explicações. No entanto, apesar dessa sede de independência, eles têm dificuldade em se desvencilhar dos pais e dependem deles para tudo. Eles veem os pais como seus mentores, seus conselheiros pessoais. Ligam para eles quando estão perdidos diante do painel de controle da máquina de lavar e até mesmo quando não têm certeza se o hambúrguer está no ponto certo (vegetariano ou não).

A Geração Z pode até ter aplicativos de mensagens instantâneas no bolso, mas ainda prefere perguntar diretamente aos pais para obter respostas. Mesmo gostando de agir como adultos, seus antigos hábitos infantis ressurgem rapidamente, principalmente no mundo do trabalho, que lhes é desconhecido. Para causar uma boa impressão em entrevistas de emprego, esses jovens chegam com um amuleto da sorte que ocupa muito mais espaço do que um chaveiro em forma de trevo. Eles entram nas empresas acompanhados pelos pais, que já não os deixam simplesmente no estacionamento. E isso está longe de ser incomum.

Segundo uma pesquisa recente, um quarto dos jovens da Geração Z, com idades entre 18 e 27 anos, admitiu ter levado um dos pais para a entrevista de emprego. Isso provocou suspiros das gerações mais velhas, que apontam para uma "geração dependente". Os pais, por sua vez, acompanham seus filhos às entrevistas com gerentes, assim como faziam às consultas com o pediatra.

Uma prática que divide gerações

Embora essa prática possa parecer um tanto engraçada, ela também enfurece as gerações mais velhas — aquelas que se candidataram a empregos com ousadia, que forçaram sua entrada em vez de se impor e que trabalharam por necessidade desde os 16 anos. Os baby boomers e as gerações anteriores se indignam com o que chamam de "ritual de apadrinhamento". No entanto, o mercado de trabalho evoluiu consideravelmente e se tornou mais competitivo nesse meio tempo. Entre a iminente chegada da IA, a concorrência acirrada e as exigências intermináveis de certos cargos, os jovens sentem a necessidade de reforços.

Os pais não estão lá para defender os filhos e interceder por eles, mas simplesmente para lhes dar a legitimidade que por vezes lhes falta e lembrá-los de que pertencem a um grupo. Embora os pais supervisionem os trabalhos de casa durante os anos escolares, por vezes estendem essa prática para além da adolescência. Alguns deles, demonstrando sinais subtis de "pais helicóptero", não hesitam em tomar a iniciativa para garantir aos filhos um futuro estável e seguro. De facto, 75% da Geração Z afirma que um dos pais já submeteu a sua candidatura a um emprego em seu nome. Ainda mais surpreendente, 65% admitem ter delegado a um dos pais a realização de um teste de candidatura a emprego, como se fosse uma simples apresentação de história.

E quando seus filhos estão empregados, os pais mais ousados chegam a apresentar queixas aos empregadores, exigindo maior reconhecimento e horários de trabalho flexíveis. Esse cenário já se repetiu para dois em cada três filhos da Geração Z. Alguns pais ainda veem seus filhos como bebês indefesos, enquanto outros permanecem meros espectadores em suas carreiras.

Como os gestores percebem isso

Levar um dos pais para uma entrevista de emprego parece impensável para muitos de nós. Preferiríamos ter palpitações, mãos suadas e um nó na garganta a aparecer com nossa mãe como crianças do jardim de infância. Teríamos medo de prejudicar nossas chances e causar uma má impressão. No entanto, os gerentes não são totalmente contrários a essa presença dos pais nesse tipo de entrevista corporativa.

Segundo eles, os pais podem fornecer detalhes interessantes sobre seus candidatos e aprofundar-se no currículo, que é elaborado para apresentar o candidato da melhor maneira possível. "A disposição deles em compartilhar os pontos fortes e fracos do filho pode me dar informações que eu jamais descobriria de outra forma", observa Gene Marks, proprietário de uma pequena empresa, em entrevista ao The Guardian . Embora os pais sejam cheios de elogios aos filhos, também são os primeiros a reclamar da preguiça, apontar a desorganização e admitir o indizível. "Como gerente de recrutamento, você quer ouvir essas reclamações para ter uma visão mais clara da verdadeira personalidade da criança e do seu potencial como funcionário", explica o gerente.

Participar de uma entrevista de emprego nunca é muito tranquilizador e, nessas circunstâncias, os pais são como um porto seguro ambulante. A Geração Z não consegue ficar sem a presença deles, e os gerentes os recebem de braços abertos. Ideal para ir além da superfície de um currículo.