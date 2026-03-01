Por que alguns especialistas desaconselham brinquedos "muito barulhentos" para crianças pequenas?

Sirenes, música eletrônica, efeitos sonoros repetitivos… os brinquedos modernos certamente sabem como chamar a atenção. No entanto, por trás desses sons que divertem e estimulam, alguns especialistas estão soando o alarme. A audição dos seus filhos, preciosa e delicada, merece toda a sua atenção.

Quando a "diversão" se torna excessiva

Dar de presente um caminhão de bombeiros vermelho brilhante com portas articuladas e uma sirene hiper-realista pode parecer uma ideia genial. No início, o barulho é engraçado, surpreendente e dá mais energia à brincadeira. No entanto, o que parece apenas irritante para você pode representar um risco real para os ouvidos das crianças.

As crianças são expostas a uma variedade de sons todos os dias: conversas, trânsito, música. A maioria desses sons permanece em níveis seguros. O problema surge quando a exposição a ruídos altos se torna repetida e prolongada. Os especialistas se referem a isso como perda auditiva induzida por ruído. Na prática, cada vez que uma criança encosta um brinquedo barulhento no ouvido, ela pode danificar as células ciliadas do ouvido interno. Essas células, essenciais para a audição, não se regeneram. O dano é, portanto, irreversível.

Uma ameaça invisível, mas muito real.

A dificuldade reside no fato de que a perda auditiva nem sempre é imediatamente perceptível. Ela se desenvolve gradualmente. E os números falam por si: estima-se que aproximadamente um em cada cinco adolescentes já apresente algum tipo de perda auditiva relacionada ao ruído.

As consequências vão muito além de simples dificuldades auditivas. Mesmo uma perda auditiva leve pode afetar a compreensão da linguagem, o aprendizado em sala de aula e as interações sociais. Ouvir com clareza também significa participar, expressar-se e conectar-se com os outros. A audição contribui para a autoconfiança e o crescimento pessoal.

Decibéis: o que você precisa saber

O som é medido em decibéis (dB). Como ponto de referência:

Um sussurro tem cerca de 30 dB.

Uma conversa normal tem cerca de 60 dB.

Um cortador de grama pode atingir 100 dB.

No Canadá, as normas estipulam que um brinquedo não deve ultrapassar 100 dB à distância normal de brincadeira. No papel, isso parece tranquilizador, mas na vida real, as crianças — especialmente as mais novas — exploram livremente. Elas aproximam os brinquedos do rosto, encostam-nos nos ouvidos e testam os sons a curta distância. Um brinquedo com nível de ruído de 100 dB à distância de um braço pode atingir até 120 dB perto do ouvido, o equivalente ao ruído de um jato decolando. Nesse nível, o risco para a audição torna-se grave.

Protegendo os ouvidos sensíveis com delicadeza.

Boas notícias: você tem o poder de agir, sem privar seu filho do prazer de brincar.

Primeiro, confie nos seus instintos. Se um brinquedo parecer excessivamente barulhento na loja, provavelmente será tão barulhento quanto em casa. O seu nível de conforto auditivo já é um bom indicador.

Você também pode usar um aplicativo de medição de decibéis no seu celular para avaliar o nível de ruído. Muitos especialistas recomendam reconsiderar a compra se o nível de ruído ultrapassar 85 dB.

Escolha brinquedos equipados com controle de volume ou botão liga/desliga. Isso permite ajustar o nível de som ao ambiente e à sensibilidade da criança.

Durante as brincadeiras, fique de olho na criança. Ensine-a a não encostar o brinquedo na orelha ou no rosto. Essa abordagem gentil e gradual faz parte do aprendizado da independência e do respeito ao próprio corpo.

Se um brinquedo for muito barulhento, você pode remover as pilhas. Alguns pais também optam por colocar um pedaço de fita adesiva sobre o alto-falante para abafar o som. Pode não ser muito bonito, mas é eficaz.

Em resumo, brinquedos barulhentos não são inerentemente "ruins". Eles podem estimular a imaginação e nutrir a curiosidade. O objetivo, portanto, não é proibi-los, mas encontrar um equilíbrio. Ao promover ambientes sonoros mais suaves, você protege a audição de seus filhos, respeitando sua energia e alegria de explorar. Seus corpos — em toda a sua riqueza e sensibilidade — merecem essa atenção. Porque ouvir o mundo também significa aprender a encontrar o seu lugar nele.