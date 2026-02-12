"Ela não será abandonada": aos 91 anos, ele se torna pai e reivindica uma paternidade extraordinária.

Pierre Sablé, um catalão que vive nos Pirenéus Orientais, tornou-se pai pela sétima vez aos 91 anos. Com sua companheira Aïcha, de 39 anos, ele deu as boas-vindas à pequena Louisa Maria, a caçula de uma família que inclui uma filha mais velha de 60 anos. Essa paternidade "incomum", revelada pelo jornal L'Indépendant , surpreendeu a todos ao seu redor, mas é encarada com serenidade pelo próprio Sablé.

O nascimento de Louisa Maria e o choque de gerações

Louisa Maria é a sétima filha de Pierre Sablé (medalhista nas maratonas de Nova York, Los Angeles e Roma na categoria acima de 80 anos), todas de mães diferentes. Suas filhas anteriores são Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) e Jeanne (24); um filho, infelizmente, faleceu.

Pierre brinca sobre a sua idade: "Não sou tão velho assim, tenho 91 anos!" Ele até provoca Robert De Niro, que se tornou pai aos 80: "Você está acabado, com licença, velho." Ele também explica que está muito presente na vida da filha todos os dias: "Estou sempre com ela, é ótimo."

Reações das pessoas ao seu redor e as respostas de Pierre

Seus amigos apontaram que, mesmo que Louisa vivesse até os 100 anos, ela teria apenas 10 anos quando morresse. Pierre descarta esses comentários: "Neste exato momento, centenas de milhões de pessoas estão morrendo, sofrendo acidentes ou [crianças] sendo abandonadas pelos pais. Ela não será abandonada; vamos prepará-la." Ele também coloca as críticas mais veementes em perspectiva: "As pessoas dirão que é excepcional. Talvez. Não é problema meu se for excepcional. Estou vivendo!" Aïcha, que ansiava por um filho após um primeiro casamento sem filhos, o descreve como "um pai muito bom, um marido muito bom, um companheiro de vida muito bom" e diz que está feliz.

Contexto familiar e midiático

O casal se conheceu em uma estação de esqui. Agricultor e depois atleta de sucesso, Pierre Sablé defende um estilo de vida ativo e otimista, sem se preocupar com julgamentos. A história deles viralizou nas redes sociais, foi noticiada pela Sud Radio e outros veículos de comunicação, e gerou debates acalorados sobre paternidade tardia, possíveis heranças e ciclos familiares.

No X (antigo Twitter) e no Facebook, alguns usuários foram particularmente críticos: "Nessa idade, você não deveria mais ter filhos, é irresponsável" ou "Esse bebê vai perder o pai muito cedo, é egoísmo". Outros insinuaram motivações financeiras, mencionando "casamentos de conveniência" e "esquemas de herança".

Por outro lado, muitos comentários foram gentis e admirativos: "Contanto que ele seja amoroso e saudável, a idade não deveria ser um obstáculo", "Todos têm o direito de construir sua família no seu próprio ritmo" ou até mesmo "É uma bela lição de liberdade e coragem diante das normas sociais". Entre julgamentos severos e mensagens de apoio, essa história ilustra principalmente como trajetórias de vida atípicas continuam a desafiar as representações sociais de família, idade e parentalidade.

Em última análise, a história de Pierre Sablé ilustra uma paternidade tardia que suscita reações intensas. Entre admiração e questionamentos, sua trajetória gerou respostas diversas. Ele e sua companheira, Aïcha, afirmam, contudo, que estão vivenciando esse nascimento com serenidade, confiantes de que podem oferecer a Louisa Maria um ambiente emocional estável e atencioso.