Para escolher o nome do filho, este casal americano pediu conselhos à inteligência artificial.

E se a inteligência artificial pudesse ajudar você a escolher o nome do seu bebê? Essa é a aposta um tanto inusitada feita por um casal de Maryland, nos EUA.

Uma busca de nomes bem ao estilo 2.0

Como muitos futuros pais, Sarah e Stephen estavam indecisos entre várias ideias. Em vez de folhearem livros tradicionais de nomes de bebês, o casal recorreu à tecnologia. "Estávamos procurando no ChatGPT quais nomes masculinos combinavam melhor com Winkler", contaram ao Baltimore Sun. Depois de várias sugestões, Hudson se destacou. Ainda precisavam encontrar um nome do meio: algumas buscas depois, Oakley completou a escolha.

Para os jovens pais, a ferramenta se mostrou "tão divertida quanto inspiradora". E embora a decisão final seja deles, esse pequeno impulso digital permanecerá como uma bela história para contar a Hudson quando ele for mais velho.

Primeiro bebê do ano

Hudson Oakley Winkler nasceu em 1º de janeiro de 2026, às 4h20, no Hospital Carroll em Westminster, Maryland. Um nascimento simbólico: ele é o primeiro bebê do ano no condado. O bebê pesava 3 kg ao nascer, segundo o jornal The Baltimore Sun. Ainda mais comovente, sua mãe, Sarah, nasceu no mesmo hospital. "Minha mãe me disse: 'Dei à luz neste mesmo corredor há mais de 20 anos'", contou ela, com a voz embargada pela emoção.

Uma tradição familiar... e um aceno para o futuro.

A instituição celebrou o nascimento nas redes sociais, declarando: "Um brinde à nova geração e às tradições familiares que continuam". Embora o nome de Hudson tenha sido escolhido com o auxílio da tecnologia, sua história permanece profundamente humana. Entre a herança familiar, o simbolismo do lugar e um toque de modernidade graças à inteligência artificial, este menino personifica, à sua maneira, a ligação entre o passado e o futuro.

Em 2026, usar IA para escolher o nome de uma criança deixará de ser uma ideia absurda. Para Sarah e Stephen Winkler, o ChatGPT atuou como um aliado no processo de tomada de decisão, sem jamais substituir o carinho e a intuição dos pais.