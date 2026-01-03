Criticada por seu estilo de criação dos filhos, sua resposta viraliza.

Monica Van Houten mora em Merced e cria sua filha de 5 anos, Lu, que foi diagnosticada com autismo de nível 2 em 2024. Originalmente criadora de conteúdo especializada em moda e estilo de vida, ela jamais imaginou que postar vídeos do dia a dia da filha se tornaria um ato tão político e profundamente humano. Tudo começou quando ela decidiu mostrar as roupas que Lu usa durante suas sessões de terapia ABA (Análise do Comportamento Aplicada).

Quando a moda encontra a terapia

A rotina de Lu é intensa: seis horas de terapia por dia, cinco dias por semana. Essas sessões se concentram na comunicação, na compreensão de instruções simples e no enfrentamento de certos comportamentos complexos. Para Monica, o objetivo não é disfarçar a dificuldade, mas sim suavizá-la. Ela então começa a compartilhar resumos mensais das roupas da filha: peças coloridas, confortáveis e alegres, pensadas como momentos de pura alegria em dias difíceis.

Suéteres roxos combinados com gorros de crochê cor berinjela, silhuetas propositalmente oversized inspiradas em Adam Sandler e referências claras a Matilda ou ao mundo de Junie B. Jones: cada look é uma celebração da liberdade de movimento e da expressão pessoal. Com a série "Style Monday", os assinantes são convidados a votar nos looks da semana, transformando sua rotina terapêutica em uma experiência divertida e coletiva.

Visibilidade que perturba… e depois une.

Rapidamente, os comentários começaram a surgir. Alguns internautas julgaram, questionaram e criticaram a forma como Monica criava a filha, acreditando que ela estava "exagerando" ou "expondo" a menina. Diante dessas reações, a jovem mãe admitiu ter hesitado por muito tempo em tornar público o diagnóstico de Lu, por respeito à privacidade do marido, que também é autista. Os olhares persistentes e os mal-entendidos que encontrou em público a convenceram de que precisava se pronunciar.

Segundo ela, muitas pessoas têm apenas uma visão teórica ou estereotipada do autismo. Mostrar uma menina alegre, aprendendo, às vezes cansada, mas sempre digna, torna-se então uma forma de resgatar uma verdade mais complexa. Uma publicação feita em 14 de julho teve mais de 4 milhões de visualizações e transformou o perfil da família em uma vitrine verdadeiramente positiva do cotidiano com autismo.

Lu, irradiando confiança

Na tela, Lu aparece como uma criança vivaz, confortável consigo mesma e feliz em participar. Ela posa, ri e grita seu famoso "Xis!" para a câmera. Monica a descreve como um exemplo de autoconfiança, uma criança que floresce em seu próprio ritmo. Ela também explica que Lu não dá muita importância às roupas em si, mas aprecia a atenção, as brincadeiras e a validação que esses momentos lhe proporcionam. A aparência, então, torna-se uma ferramenta entre muitas para fortalecer a autoestima e nos lembrar que toda criança merece ser vista como uma pessoa completa, e não como um diagnóstico.

Um impacto que vai muito além das telas.

Os vídeos suscitam comparações afetuosas com personagens de desenhos animados, mas, acima de tudo, uma enxurrada de mensagens de apoio. Muitos agradecem à família por normalizar o autismo e mostrar uma parentalidade amorosa, criativa e desinibida. Diante dos poucos comentários negativos, Monica e o marido optam por se concentrar no que mais importa: o bem-estar da filha.

Esta aventura digital demonstra que a visibilidade alegre, respeitosa e confiante pode mudar percepções. Ao humanizar o autismo e desmistificar a terapia ABA, Monica Van Houten nos lembra que a diferença não é um problema a ser escondido, mas uma realidade a ser compreendida e celebrada.