"O que mudou minha vida": Aos 42 anos e mãe de dois filhos, ela fala sobre sua transformação.

Uma mulher confiante, mãe de dois filhos e instrutora de Pilates certificada em Paris, Olivia Drouot viu sua vida se transformar graças a hábitos simples e regulares. No Instagram, Olivia (@oliviadrouot) compartilha sua jornada, combinando Pilates e uma alimentação equilibrada, mostrando que mudanças reais podem acontecer de forma gradual.

Pilates, a base de uma "rotina gratificante"

Para Olivia, Pilates é um encontro com o próprio corpo. Ela prioriza a regularidade em vez da intensidade: não se trata de dedicar uma hora inteira todos os dias, mas sim de 15 a 25 minutos de prática completa, de 5 a 6 vezes por semana. Esse ritmo ajuda a fortalecer o abdômen, melhorar a postura e estabilizar as articulações – benefícios particularmente valiosos após os 40 anos.

Em sua conta do Instagram, Olivia oferece rotinas acessíveis, como uma sessão de 15 minutos ideal para dias corridos. Ela enfatiza a variedade de movimentos para alcançar resultados duradouros, mantendo o interesse e o prazer. O objetivo nunca é comparar, mas sim reconectar-se com o próprio corpo e integrar o movimento à vida de forma suave.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Olivia | Instrutora de Pilates Certificada (@oliviadrouot)

Sessões curtas para um "impacto real"

Sessões mais curtas oferecem uma dupla vantagem: são menos intimidantes psicologicamente e se encaixam facilmente na rotina familiar ou profissional. Assim, a pausa para o almoço pode se tornar um momento de revitalização e renovação de energia. Segundo Olivia, o Pilates é tanto um exercício físico quanto uma prática mental: tonifica os músculos sem sobrecarregar as articulações e promove maior autoconhecimento.

Inúmeros depoimentos confirmam que essa consistência, mesmo com sessões curtas, proporciona flexibilidade e clareza mental. Não se trata de seguir um modelo, claro, mas de encontrar o ritmo que funciona para você, respeitando seus desejos, seu corpo e sua rotina diária.

Uma alimentação intuitiva

A prática regular de exercícios físicos levou Olivia naturalmente a reavaliar sua alimentação. Ela prioriza alimentos frescos, orgânicos e não processados, garantindo um equilíbrio de vitaminas, proteínas e minerais. Indulgências ocasionais são permitidas e ela as desfruta sem culpa: saborear uma sobremesa ou um doce faz parte do seu bem-estar.

Essa abordagem intuitiva e consistente apoia a recuperação e amplifica os benefícios físicos e mentais do Pilates. Acima de tudo, demonstra que a transformação duradoura não se baseia em restrição ou obsessão, mas em ouvir a si mesmo e na consistência em escolhas simples.

Uma transformação pessoal, não um modelo universal.

A jornada de Olivia Drouot ilustra como novos hábitos podem melhorar o bem-estar, a energia e a postura. Ela prova que é possível progredir no seu próprio ritmo, mesmo com a vida agitada de uma mãe. No entanto, é fundamental lembrar que a história dela não é um padrão a ser seguido: cada mulher, cada mãe, cada pessoa tem um tipo de corpo, uma rotina e uma relação com o exercício diferentes.

Portanto, não há pressão para se conformar a esse tipo de rotina. Algumas pessoas encontrarão felicidade no Pilates, outras na dança, caminhadas, ioga ou simplesmente no descanso. O importante é escolher o que faz sentido para você, sem comparações ou julgamentos.

Em resumo, Olivia Drouot demonstra que as sessões de Pilates, a alimentação intuitiva e a atenção ao próprio corpo podem ser benéficas. É importante ressaltar que cada jornada é única, e o essencial é respeitar a si mesmo, desfrutar do processo e cultivar hábitos que tragam alegria e energia para o seu dia a dia.