Segundo uma professora experiente, os alunos com esses primeiros nomes são os mais inquietos.

Alunos que se balançam nas cadeiras, interrompem a aula conversando e recebem advertências em suas agendas parecem ter uma coisa em comum: o primeiro nome. No Reddit, um professor experiente compilou uma lista não exaustiva de alunos considerados problemáticos, mais comumente chamados de "encrenqueiros". E até os nomes mais melodiosos e poéticos podem ser os mais desastrados.

Esses são os primeiros nomes que os professores desaprovam.

Na sala de aula, há os alunos que se sentam na primeira fila, ouvindo atentamente o professor e levantando a mão para cada pergunta. E no fundo da sala, está a turma de crianças travessas com suas mochilas, aquelas que passam bilhetes escondidos por baixo das carteiras, fazem zarabatanas com suas canetas esferográficas e falam sem permissão. Esses alunos, acusados de atrapalhar as aulas, recebem advertências em todos os boletins. Seu comportamento é o ponto mais baixo de sua vida escolar, e seus pais ficam exasperados. E aqueles com certos nomes têm maior probabilidade de serem rotulados como "inquietos", "perturbadores" ou até mesmo "distraídos".

Embora o primeiro nome possa influenciar o sucesso acadêmico e a trajetória educacional de uma criança, ele também pode determinar seu comportamento em sala de aula. Pelo menos, é o que uma professora acredita. No Reddit , ela compilou uma lista com os nomes de alunos problemáticos — aqueles que recebem advertências com frequência e são considerados encrenqueiros. E não se engane: alguns nomes soam angelicais e inocentes, mas podem revelar um aluno incorrigível.

Menina versus menino: os nomes dos estudantes inquietos

Esses alunos, que têm chifres em vez de auréolas, são completamente imunes às ordens do professor. Fazem exatamente o que querem, e a ameaça da diretoria já não os afeta em nada. Eles se remexem nas cadeiras, se divertem desmontando suas borrachas e improvisam uma verdadeira palhaçada atrás do quadro branco. Quando o professor franze a testa, eles dão um sorrisinho irônico e continuam a entreter a turma. Basta dizer que é melhor evitar esses nomes se você quer que seu filho tenha uma experiência escolar tranquila e sem incidentes.

Eis a lista de garotas "problemáticas":

Kayla

Layla

McKayla

Kenzie

McKensie

Fé

Refúgio

Paraíso

Nevaeh

Ter esperança

Trindade

Tiffany

Bretanha

Ashley

Anjo

Stephanie

Bethany

Melinda

Miranda

Keyana

A maioria desses nomes tem sonoridade anglo-saxônica, o que não surpreende, visto que o professor que os compilou leciona nos Estados Unidos. A classificação certamente seria diferente na França. Além disso, após esta publicação, professores adicionaram e complementaram a lista com base em sua própria experiência. Assim, Barbara, Rose, Mary e Jennifer também estão entre os nomes que vêm sendo escolhidos por professores.

Eis a lista dos garotos "problemáticos" (Ducobu é um anjo em comparação):

Travis

Perseguir

Traço

Jeremias

Joaquin

Michael

Julian

Carmim

Logan

Lenda

Ashton

Afonso

Anjo

Brandon

Bradley

Dakota

Caidinho

Cody

cristão

Landon

A essa lista podemos adicionar George, Edward, James, Michael e Brian. Menção especial também para Kyle, um nome que soa muito "bad boy". Um professor confirma: "Ele foi um dos piores alunos que já tive em termos de atitude terrível... e ele intimidava os outros alunos."

Essa lista deve ser encarada com cautela: o primeiro nome não é tudo.

Não há dúvidas de que esta lista deve ser interpretada literalmente ou que esses nomes devem ser descartados definitivamente por medo de uma série de multas. O primeiro nome molda nossa personalidade, beneficia ou prejudica nossa carreira profissional e até mesmo influencia nossa vida amorosa. A ciência já confirmou: o primeiro nome define antecipadamente o que nos tornaremos. No entanto, esses nomes, que irritam os professores só de serem mencionados, nem sempre são sinônimo de desordem e indisciplina. Na realidade, muitos outros fatores podem desencadear comportamentos explosivos.

Se as crianças estão inquietas na aula, nem sempre é para provocar ou desafiar a autoridade. Às vezes, é uma forma de chamar a atenção, de externalizar o que as incomoda , o resultado de uma noite mal dormida ou uma rebeldia desajeitada contra uma situação familiar estressante. Também pode ser um efeito colateral do TDAH.

O nome do seu filho pode explicar o comportamento inadequado dele na sala de aula. No entanto, às vezes é preciso investigar um pouco mais a fundo para descobrir a verdadeira causa. Rotular nunca é uma boa ideia (exceto talvez em cadernos).