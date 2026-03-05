Essas coisas surpreendentes que o corpo faz enquanto você dorme.

Photo d'illustration : KATRIN BOLOVTSOVA/Pexels

Todas as noites, enquanto você dorme, seu corpo trabalha nos bastidores com uma precisão impressionante. Longe de ser uma simples pausa, o sono é um período de intensa atividade e regulação essencial. Aqui estão 8 fatos surpreendentes que mostram quantas surpresas suas noites reservam.

1. Dormir em duas etapas já foi comum.

Hoje, imaginamos o sono como um longo período contínuo. No entanto, durante séculos, os europeus dormiam em dois períodos distintos. Adormeciam no início da noite, acordavam no meio da noite para ler, conversar ou orar, e depois voltavam a dormir até de manhã. Esse ritmo bifásico fazia parte da vida diária antes do advento da iluminação moderna e dos hábitos contemporâneos.

2. Seu cérebro permanece muito ativo

Quando você dorme, seu corpo desacelera gradualmente: sua temperatura corporal cai cerca de um grau, sua respiração fica mais calma e sua frequência cardíaca diminui. Seu cérebro, no entanto, permanece totalmente ativo. Ele processa memórias, fortalece a memória, regula as emoções e analisa as informações coletadas durante o dia.

3. Seu cérebro está se limpando.

Durante o sono, um sistema pouco conhecido entra em ação: o sistema glinfático. Essa rede permite que o líquido cefalorraquidiano circule e remova certos resíduos gerados pela atividade cerebral. Entre eles, estão proteínas associadas a doenças neurodegenerativas. Em resumo, o sono permite literalmente que seu cérebro se limpe.

4. A falta de sono pode afetar sua fome.

Dormir pouco não afeta apenas seus níveis de energia; também impacta os hormônios que regulam o apetite. A leptina, que sinaliza a saciedade, diminui, enquanto a grelina, que estimula a fome, aumenta. Como resultado, você pode sentir mais desejos, frequentemente por alimentos ricos e reconfortantes.

5. Seu sistema imunológico é fortalecido.

Durante a noite, o corpo libera citocinas, proteínas essenciais para a imunidade. Elas ajudam a defender o organismo contra infecções e auxiliam na reparação dos tecidos. Esse processo explica por que uma boa noite de sono contribui para uma recuperação mais eficaz após doenças ou lesões.

6. Algumas pessoas naturalmente precisam de pouco sono.

Existem indivíduos capazes de dormir apenas de 4 a 6 horas por noite e ainda assim permanecerem perfeitamente saudáveis. Às vezes, são chamados de "dormidores curtos". Nessas pessoas, certas variações genéticas permitem que elas atravessem as fases reparadoras do sono mais rapidamente do que a maioria.

7. Os sonhos nem sempre são coloridos.

Embora a maioria dos sonhos seja colorida, uma pequena porcentagem da população relata sonhar apenas em preto e branco. Pesquisadores acreditam que esse fenômeno pode estar ligado ao ambiente visual em que as pessoas cresceram. Antes da ampla adoção da televisão e do cinema em cores, os sonhos monocromáticos eram muito mais comuns.

8. Dormir demais também pode causar problemas.

Frequentemente falamos sobre os efeitos da privação de sono, mas dormir regularmente mais de 9 horas também pode estar associado a certos riscos à saúde. Estudos observaram ligações com sobrepeso, diabetes e algumas doenças cardiovasculares. Os mecanismos precisos ainda estão sendo compreendidos, mas o equilíbrio parece ser a chave.

O sono, portanto, não é simplesmente um período de inatividade. Seu corpo continua a orquestrar funções vitais durante esse tempo. Cada noite se torna, assim, uma verdadeira oficina biológica onde seu corpo cuida de você, muitas vezes sem que você sequer perceba.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
