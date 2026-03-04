Levantar-se duas vezes por noite para urinar: um sintoma que não deve ser ignorado.

Estamos dormindo tranquilamente quando, de repente, nossa bexiga nos desperta bruscamente. Nos arrependemos do nosso "ritual noturno" de chá de ervas e saímos da cama bufando em direção ao banheiro, mas não costumamos dar muita importância ao assunto. No entanto, levantar duas vezes por noite para urinar pode, às vezes, indicar um problema de saúde, sem falar nos problemas de saúde comuns na terceira idade.

Urinar duas vezes por noite: a estranha ligação com a respiração.

Estamos aconchegados nos braços de Morfeu quando, de repente, nossa bexiga interrompe nossos sonhos. Sentimos falta dos tempos das fraldas, que nos poupavam das constantes idas ao banheiro. Essa situação é terrivelmente irritante e bastante comum. Muitas vezes, culpamos a tigela de sopa ou o chá de camomila, do qual só resta a xícara na mesa de cabeceira . No entanto, urinar mais de duas vezes por noite não é simplesmente resultado de hidratação excessiva ou sinal de velhice. Às vezes, é um grito silencioso do corpo.

A noctúria, a necessidade de levantar-se várias vezes durante a noite para urinar, parece ser um problema comum entre os idosos. Muitas vezes, as pessoas presumem que se trata de problemas de próstata ou incontinência, sem necessariamente se alarmarem. No entanto, por vezes, a noctúria decorre de condições menos óbvias e não relacionadas com esta zona do corpo, como a diabetes, a insuficiência cardíaca ou a hipertensão. Urinar regularmente duas vezes por noite pode, em alguns casos, indicar um padrão de distúrbio respiratório do sono denominado SAHOS (Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono). Em termos científicos, esta sigla, pouco conhecida do público em geral, significa síndrome da apneia-hipopneia obstrutiva do sono.

A síndrome da apneia do sono causa pausas repetidas na respiração durante a noite, criando uma espécie de "estresse" no coração e nos pulmões. Como resultado, o coração secreta mais ANP, um hormônio que estimula os rins a produzirem mais urina. Ao mesmo tempo, o sono interrompido pode reduzir a secreção de outro hormônio, o ADH, que normalmente ajuda a reter água durante a noite. "Isso cria uma pressão negativa significativa na caixa torácica, o que distende o músculo cardíaco e leva a múltiplas falhas biológicas", explica o Dr. Marc Sapène, pneumologista e especialista em distúrbios do sono, à Cosmopolitan .

Urinar várias vezes durante a noite: quando você deve se preocupar?

É importante não generalizar nem presumir imediatamente o pior. O autodiagnóstico nunca é uma boa ideia. Se a noctúria for ocasional e ocorrer apenas após uma noite de consumo excessivo de álcool ou chás de ervas em grandes quantidades, isso é bastante tranquilizador. No entanto, se não for sinal de um problema respiratório, pode ser sinal de infecção do trato urinário . E, em princípio, isso é reconhecível pela primeira micção, que é dolorosa o suficiente para causar gritos. Pessoas com bexiga hiperativa, que funciona de maneira oposta ao normal, também sofrem com essas idas debilitantes ao banheiro.

A noctúria, ao contrário da vontade "psicológica" de urinar, obriga quem a sofre a correr para o banheiro, correndo o risco de molhar a cama. É comum, mesmo com baixa ingestão de líquidos. Deve-se consultar um médico se a noctúria for acompanhada de outros sintomas preocupantes: dor ou ardência ao urinar, sangue na urina, fadiga excessiva, inchaço nas pernas ou sede intensa.

É possível reverter o cenário para recuperar o conforto?

Às vezes, uma simples mudança no estilo de vida é suficiente para se livrar da vontade de urinar. Comer menos sal, limitar a ingestão de líquidos após um certo horário, escolher alimentos ricos em amido à noite (conhecidos por suas propriedades absorventes) e elevar ligeiramente as pernas são ajustes fáceis de fazer para que você não precise sair da cama da hora de dormir até de manhã.

Obviamente, em casos de noctúria crônica, é importante compreender as origens e tratar as causas subjacentes. Se for um distúrbio respiratório, o médico realizará exames adicionais e prescreverá um dispositivo específico ou um aparelho de avanço mandibular.

Sair do conforto de casa para ir ao banheiro só parece tentador nos filmes da Disney. Urinar várias vezes durante a noite é uma experiência desagradável, mas às vezes reveladora. É melhor ir ao médico sem necessidade do que esperar o problema piorar.