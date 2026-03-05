Colesterol: Essa quantidade de sono pode proteger seu coração, segundo um cardiologista.

Frequentemente falamos sobre a importância de uma dieta equilibrada e da atividade física para controlar o colesterol. Outro fator, por vezes subestimado, pode fazer toda a diferença: o sono. Segundo cardiologistas, a duração do sono noturno desempenha um papel significativo no equilíbrio do coração e do metabolismo.

Das 7h às 9h: o garfo que sustenta o coração

Dormir não serve apenas para recuperar as energias após um dia agitado. Durante a noite, o corpo trabalha ativamente, principalmente para regular o colesterol. A cardiologista Dra. Nivee Amin lembra que o corpo metaboliza alguns lipídios durante o sono. É por isso que alguns medicamentos para colesterol são prescritos à noite: eles atuam quando o corpo regula naturalmente a produção de lipídios.

Especialistas geralmente concordam que a quantidade ideal de sono para adultos é entre 7 e 9 horas por noite. Manter-se dentro dessa faixa ajuda a preservar o equilíbrio hormonal e metabólico, dois elementos essenciais para o controle do LDL, frequentemente chamado de colesterol "ruim", que está associado a doenças cardiovasculares. Em resumo, dar ao seu corpo o descanso necessário pode ajudá-lo a gerenciar melhor esses processos internos fundamentais.

Quando a falta de sono perturba o equilíbrio

Dormir pouco não causa apenas fadiga. Também pode afetar a forma como o corpo processa açúcares e gorduras. Quando o sono é insuficiente, o metabolismo torna-se menos eficiente. O corpo pode, então, ter mais dificuldade em regular certos parâmetros, incluindo o colesterol.

O sono também influencia seus hábitos diários. Uma noite de sono reparador geralmente fornece a energia necessária para se manter ativo, cozinhar, fazer escolhas alimentares mais equilibradas e cuidar de si mesmo. Por outro lado, a fadiga crônica pode levar a desejos por alimentos açucarados ou gordurosos, que tendem a impactar negativamente o perfil lipídico. De fato, alguns estudos científicos observaram que a privação de sono está associada ao aumento do colesterol LDL, bem como a diversos desequilíbrios metabólicos.

Dormir demais não é necessariamente a solução.

Embora a falta de sono possa perturbar o equilíbrio metabólico, dormir muito mais do que o necessário também não é o ideal. Um estudo japonês mostrou que dormir menos de 5 horas por noite, mas também mais de 8 horas, pode estar associado a níveis mais elevados de colesterol LDL. Os pesquisadores acreditam que essas durações extremas podem refletir distúrbios metabólicos ou de saúde mais amplos, embora os mecanismos precisos ainda precisem ser esclarecidos.

O objetivo não é passar mais horas na cama, mas sim estabelecer uma duração regular que se adapte ao seu ritmo. Para a maioria dos adultos, o intervalo de 7 a 9 horas parece ser o ideal para a saúde cardiovascular.

O estresse, a outra peça do quebra-cabeça.

É impossível falar de sono sem mencionar o estresse. Cardiologistas nos lembram que o estresse crônico estimula a produção de hormônios que podem elevar a pressão arterial e acelerar os batimentos cardíacos. O problema é que o estresse também perturba o sono. E quando as noites se tornam irregulares ou muito curtas, os desequilíbrios metabólicos podem piorar. É um ciclo vicioso que pode ser difícil de quebrar.

Trabalhar no controle do estresse pode, portanto, ter um efeito positivo indireto no seu colesterol. Atividade física, relaxamento, exercícios de respiração, leitura ou uma rotina relaxante antes de dormir podem ajudar seu corpo a desacelerar e promover um sono mais reparador.

Em resumo, o excesso de colesterol LDL pode promover o acúmulo de placas nas artérias e aumentar o risco de ataque cardíaco ou derrame. Dormir não é perda de tempo; é um momento em que seu corpo cuida de você. Ao tentar dormir de 7 a 9 horas por noite, você proporciona ao seu corpo as condições ideais para funcionar no seu próprio ritmo e contribuir para a sua saúde cardiovascular a longo prazo.