Comparável aos fumantes? O que diz um estudo sobre produtos domésticos.

Limpar, polir, desinfetar: essas são tarefas da sua rotina diária. Mas você sabia que alguns produtos de limpeza doméstica podem, a longo prazo, afetar sua respiração? Um amplo estudo europeu investigou essa questão, com resultados que nos fazem refletir…

Um estudo de longo prazo que levanta questões

Em 2018, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Bergen, na Noruega, publicou no American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine os resultados de um impressionante acompanhamento: 6.235 adultos europeus observados por quase vinte anos, como parte do ECRHS (European Community Respiratory Health Survey).

Por meio de três exames espirométricos realizados ao longo do tempo, os cientistas mediram as alterações na função pulmonar das participantes. Sua principal descoberta diz respeito a mulheres que usam regularmente produtos de limpeza doméstica, seja em casa ou no ambiente profissional.

Nessas mulheres, a redução da capacidade respiratória parece ser ligeiramente mais rápida do que naquelas com baixa exposição. A magnitude dessa redução, ao longo de um período de 10 a 20 anos, é comparável à observada em fumantes moderados. Não se trata de um efeito repentino, mas de um fenômeno gradual que se desenvolve com o tempo.

O que acontece nos pulmões?

Produtos de uso diário — sprays multiuso, limpadores de piso, desincrustantes — liberam vapores químicos durante o uso. Muitos contêm amônia, cloro ou compostos de amônio quaternário. Em pequenas doses, essas substâncias irritam as membranas mucosas brônquicas. A exposição repetida semana após semana pode contribuir para uma inflamação crônica leve.

Especificamente, o estudo destaca uma diminuição anual no VEF1 (volume expiratório forçado no primeiro segundo) de 22,1 ml em mulheres que realizam trabalhos domésticos em casa e de 22,4 ml em profissionais de limpeza. Em mulheres não expostas à radiação, essa diminuição é estimada em 18,5 ml por ano. A capacidade vital forçada (CVF) segue a mesma tendência, com uma redução anual entre 13,1 e 15,9 ml, dependendo do nível de exposição.

Entre os homens, o efeito é muito menos pronunciado, provavelmente porque eles estão estatisticamente menos envolvidos em tarefas domésticas regulares nesta coorte. Além disso, 85% das pessoas que realizavam a limpeza doméstica no estudo eram mulheres.

Um ponto importante: mesmo o uso semanal de um único produto, seja em spray ou não, parece contribuir para esse efeito cumulativo. São as pequenas exposições repetidas que fazem a diferença.

Um risco que tem sido subestimado por muito tempo.

Os profissionais de saúde já sabiam que certos produtos domésticos podiam desencadear crises de asma ou sintomas respiratórios imediatos, principalmente em funcionários da limpeza. Esta pesquisa destaca um impacto mais silencioso, nem sempre acompanhado de sinais agudos.

O estudo não demonstra um aumento significativo nos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) a curto prazo. No entanto, a diminuição observada na capacidade vital forçada (CVF) sugere que alterações no tecido pulmonar podem ocorrer ao longo de várias décadas.

Em comparação, fumantes inveterados (mais de 20 anos-maço) apresentam uma perda anual de VEF1 de até 27 ml. Produtos de limpeza doméstica se enquadram em uma faixa intermediária, próxima à da exposição moderada ao tabaco. Isso deveria levar a uma reavaliação dessas ações domésticas, muitas vezes percebidas como inofensivas.

Limpeza e respiração podem andar de mãos dadas.

Boas notícias: não se trata de desistir de uma casa limpa. Trata-se mais de adotar hábitos que sejam mais gentis com o seu hálito.

A ventilação é um reflexo fundamental. Abrir bem as janelas por pelo menos quinze minutos durante e após a limpeza ajuda a remover grande parte dos vapores irritantes.

Reduza a frequência de uso de sprays, prefira produtos líquidos sem pulverização ou, melhor ainda, use alternativas naturais simples, como vinagre branco diluído ou bicarbonato de sódio.

Lembre-se de medir com cuidado: uma pequena quantidade costuma ser suficiente. O uso de luvas limita o contato com a pele, e uma máscara leve pode reduzir a inalação durante tarefas mais intensas.

Em última análise, este estudo não visa fazer você se sentir culpado, mas sim informá-lo. Ajustando alguns hábitos simples, você pode preservar sua saúde respiratória a longo prazo. Respirar livremente aos 50 ou 60 anos é um presente que você pode começar a se dar hoje, sem sacrificar seu conforto ou bem-estar.