Dor nas costas no trabalho: essas posturas podem fazer toda a diferença.

Dor lombar, rigidez no pescoço, tensão nos ombros: um dia em frente à tela pode cobrar seu preço rapidamente. A boa notícia é que alguns ajustes simples podem tornar seu dia a dia mais confortável. E, acima de tudo, não é preciso buscar a "postura perfeita": o segredo é se movimentar regularmente.

Uma boa postura é, antes de tudo, uma postura confortável.

Na verdade, não existe um assento ideal. No entanto, algumas dicas podem ajudar a criar um ambiente mais confortável para as suas costas.

Mantenha os pés apoiados no chão ou em um apoio para os pés, com as coxas na horizontal e os joelhos em um ângulo de aproximadamente 90°.

Seu assento deve permitir que você permaneça sentado confortavelmente, sem que a borda do assento comprima a parte de trás das suas pernas.

O encosto deve apoiar naturalmente a região lombar, enquanto a parte superior das costas permanece reta, sem ficar rígida.

Lembre-se também de relaxar os ombros, manter os cotovelos próximos ao corpo e alinhar as mãos com os antebraços.

O objetivo não é transformá-lo em uma estátua em frente ao computador: você deve ser capaz de mudar de posição facilmente.

Sua tela também merece toda a sua atenção.

Você costuma sentir rigidez no pescoço no final do dia? Observe a posição da sua tela. Uma configuração incorreta pode contribuir para a tensão no pescoço. O ideal é que a parte superior do monitor esteja na altura dos olhos e a tela posicionada a cerca de 50 a 70 centímetros do rosto, aproximadamente o comprimento de um braço.

Um ponto importante a observar se você usa lentes progressivas: pode ser útil baixar um pouco a tela. Isso evita que você precise esticar o pescoço para enxergar corretamente. O teclado, por sua vez, se beneficia de uma posição a cerca de 10 a 15 centímetros da borda da mesa. Esse detalhe pode ajudar a manter seus ombros e braços mais relaxados.

O melhor aliado da sua coluna? Movimento

Mesmo com uma cadeira confortável e uma mesa perfeitamente organizada, ficar parado por horas não é uma boa estratégia. Seu corpo agradece a variedade.

A ideia é simples: a cada 50 a 60 minutos, aproximadamente, permita-se de 5 a 10 minutos para mudar de posição.

Levante-se, dê alguns passos , beba um copo d'água ou simplesmente olhe para o horizonte para descansar os olhos.

Quando o ambiente permitir, alternar entre as posições sentada e em pé também pode ser benéfico.

E, acima de tudo, não se sinta culpado por se movimentar durante o expediente: essas pequenas mudanças de ritmo contribuem plenamente para o seu conforto.

Três passos simples para fazer no escritório

Você não precisa de um treino completo para relaxar as áreas que mais trabalham. Alguns movimentos suaves podem ser facilmente incorporados à sua rotina diária.

Para a região lombar: em pé, coloque as mãos na região lombar e incline-se suavemente para trás por alguns segundos, sem fazer esforço. Esse movimento ajuda a mudar de posição após horas sentado.

Para a nuca: sentado(a), incline suavemente o queixo em direção à garganta, como se quisesse criar uma leve "papada", sem abaixar a cabeça. Mantenha a posição por alguns segundos e depois relaxe.

Para a parte superior das costas: faça rotações amplas dos ombros para trás, cerca de dez vezes. Um movimento simples que ajuda a liberar a tensão acumulada.

A palavra-chave continua sendo delicadeza: nenhum movimento deve ser doloroso.

E se o problema também tiver origem no seu equipamento?

A dor persistente não deve ser atribuída apenas à "má postura". Seu ambiente de trabalho também pode influenciar. Uma cadeira muito baixa ou mal ajustada, uma tela mal posicionada, um teclado desconfortável, um mouse inadequado ou uma mesa imprópria: equipamentos que não se adaptam ao seu corpo podem aumentar a fadiga ao longo do dia.

Uma estação de trabalho ergonômica consiste em adaptar o ambiente de trabalho ao seu corpo, e não o contrário. Uma cadeira ajustável, um monitor posicionado corretamente e um mouse adequado podem contribuir para melhorar o seu conforto e prevenir dores e desconfortos. Se você passa muitas horas em frente a uma tela, vale a pena revisar toda a sua configuração, em vez de se concentrar apenas na sua postura.

Quando suas costas pedem para você pegar leve.

É normal sentir alguma tensão após um longo dia. No entanto, se a dor for intensa, persistir por várias semanas, irradiar para uma das pernas, for acompanhada de formigamento ou perturbar o sono, é melhor consultar um profissional de saúde.

E se o seu posto de trabalho parecer ser o problema, considere também consultar um médico do trabalho. Ele poderá ajudá-lo a avaliar sua configuração e considerar os ajustes necessários. Porque, sim, se você tem dores intensas nas costas, a prioridade não é fazer muitos alongamentos ou buscar a "postura perfeita": é procurar orientação médica.

Por fim, é importante esclarecer que suas costas não precisam estar em uma "posição perfeita" por oito horas. O que elas mais precisam é de variedade, movimento e um ambiente adequado. Quando se trata de conforto no trabalho, a melhor abordagem é bastante simples: a melhor postura é aquela que você muda regularmente.