Essas posturas de ioga ajudam a aliviar a tensão após um dia de trabalho.

Torcicolo, ombros tensos, costas precisando de um pouco de atenção: depois de um longo dia de trabalho, o corpo pode querer desacelerar. Algumas posturas suaves de ioga podem ajudar a criar um momento de relaxamento, sem qualquer pressão para se esforçar. Cerca de 15 minutos podem ser suficientes para você fazer uma pausa.

Comece por colocar a coluna em movimento novamente.

Após várias horas na mesma posição, a postura do gato-vaca ajuda a recuperar gradualmente a mobilidade. Comece de quatro apoios, com as mãos sob os ombros e os joelhos sob os quadris. Ao inspirar, arqueie suavemente as costas. Ao expirar, arredonde a coluna, aproximando o queixo levemente do peito. Repita este movimento cerca de dez vezes, lenta e suavemente, concentrando-se na fluidez em vez da profundidade. A ideia não é "corrigir" o corpo, mas simplesmente oferecer-lhe algum movimento após um dia que costuma ser muito estático.

Dê um descanso à sua lombar.

Partindo da posição de quatro apoios, gradualmente aproxime os quadris dos calcanhares e estenda os braços à sua frente para entrar na Postura da Criança. Sua testa pode repousar no chão, se for confortável. Permaneça nessa postura por um a dois minutos, respirando naturalmente e sem tentar aprofundar mais do que o confortável. Se seus quadris permanecerem distantes dos calcanhares, uma almofada pode proporcionar maior conforto. Essa postura pode ser uma verdadeira transição entre o dia de trabalho e a noite, desde que seja uma experiência agradável para você.

Dê espaço aos quadris

Ficar sentado por muito tempo pode causar rigidez nos quadris. A postura da borboleta oferece uma maneira suave de mobilizar essa região. Sentado(a), junte as solas dos pés e deixe os joelhos se abrirem naturalmente para os lados. Se desejar, incline o tronco ligeiramente para a frente. Não é necessário fazer força com os joelhos nem tentar se abaixar mais: simplesmente deixe a posição evoluir com a sua respiração. Um ou dois minutos podem ser suficientes para você aproveitar o momento e sentir o que lhe faz bem.

Pernas contra a parede: uma pausa suave

Precisa de praticamente nada para fazer? Deite-se de costas e apoie as pernas na parede, da forma mais confortável possível. Seus braços podem permanecer ao lado do corpo. Essa posição, frequentemente apreciada após um longo dia em pé ou sentado, oferece principalmente um momento de calma e descanso. Permaneça nessa posição por alguns minutos, até cinco ou dez, se preferir. Novamente, esta não é uma posição "milagrosa": algumas pessoas a apreciarão muito, outras nem tanto.

Finalize com uma torção confortável

Por fim, deite-se de costas e traga um joelho em direção ao peito. Em seguida, gire-o suavemente para o lado oposto, observando se a posição continua confortável. Mantenha os ombros o mais relaxados possível. Um minuto de cada lado é suficiente. A torção deve ser suave: não há necessidade de tentar ir longe ou sentir um alongamento intenso.

Resumindo, essa pequena rotina pode se tornar um ritual agradável para o final do dia, mas não é necessariamente adequada para todos, e seus efeitos podem variar de pessoa para pessoa. Uma postura confortável para alguns pode ser desconfortável para outros. O melhor guia, portanto, é como você se sente. Se você tem problemas nas costas, pescoço ou joelhos, está grávida ou tem problemas nas articulações, é melhor consultar um profissional de saúde antes de começar.