Esta pílula, destinada a aumentar a libido após a menopausa, está causando controvérsia.

Embora os homens consigam aumentar o desejo e provocar uma resposta sexual há anos com o famoso comprimido azul, as mulheres não tinham um equivalente no mercado. Agora, aquelas que entram na menopausa e buscam recuperar a libido feminina têm seu próprio Viagra. Embora o prazer íntimo não tenha idade, esse afrodisíaco produzido em laboratório não é necessariamente popular entre todos.

O que você precisa saber sobre essa "pílula rosa" que está na boca de todos.

É um medicamento que a comunidade médica está aclamando como uma "minirrevolução". O Addyi, equivalente masculino do Viagra , destina-se a mulheres na menopausa com menos de 65 anos que desejam "reiniciar o motor" e recuperar o controle da sua libido em declínio. Apelidado de "pílula rosa", um nome que já indica o seu propósito, este comprimido, antes reservado para mulheres na pré-menopausa, está agora disponível para um público mais amplo e promete uma vida sexual mais vibrante. Esta iniciativa foi possível graças à Food and Drug Administration (FDA), a agência americana responsável pela saúde pública.

Já não é um mistério: os efeitos da menopausa estão bem documentados. A menopausa não se resume a alguns calores repentinos e à cessação da menstruação. Nesse momento crucial, que marca o fim de uma era e o início de outra, o corpo da mulher por vezes entra em "modo de espera". Ele ajusta seus parâmetros, se reprograma e deixa de ser tão responsivo como antes. O que antes causava calafrios e sensação de calor intenso, agora se torna indiferente. A essa realidade biológica somam-se o ressecamento vaginal, a diminuição da energia, as alterações de humor e a dor durante a relação sexual. Segundo um relatório do aplicativo de encontros Adam & Eve, 43% das mulheres experimentam uma diminuição da libido durante a menopausa.

Essa "pílula rosa", supostamente mais eficaz do que elixires de gengibre e decocções de maca, promete ajudar mulheres com baixa libido a manter o desejo e "compensar" supostas disfunções corporais. No entanto, não é uma varinha mágica. Ao contrário do Viagra, que endireita mecanicamente o pênis do homem, o Addyi age em neurotransmissores, incluindo a serotonina, o hormônio do bem-estar.

Uma exigência adicional ou uma resposta a uma necessidade real?

Embora a diminuição da libido não seja uma tragédia em si, muito menos uma anomalia a ser corrigida, para algumas mulheres ela representa um sofrimento mental genuíno. Especialistas em intimidade se referem a isso como transtorno do desejo sexual hipoativo (TDSH). O desejo de se conectar com um ente querido certamente está presente, mas o corpo não responde e permanece insensível a todos os carinhos, mesmo os mais irresistíveis. É aqui que o Addyi se mostra particularmente útil: porque ele trata uma sensação de desconforto, não uma norma, nem a pressão de desempenho. Este comprimido, semelhante a um combustível íntimo, pode ajudar 1 em cada 10 mulheres afetadas por esse transtorno, de acordo com a Sociedade Internacional de Medicina Sexual.

Além do aspecto puramente médico, especialistas em saúde também destacam a dimensão simbólica dessa pílula nas páginas da revista SELF . Segundo eles, o Addyi desafia a ideia equivocada de que a vida sexual das mulheres termina abruptamente com a menopausa, como se o desejo tivesse prazo de validade.

Sua chegada tardia ao mercado, em comparação com o Viagra, disponível mediante receita médica desde 1998, reflete o estigma generalizado em torno do prazer feminino. "Oferecer essa opção é um reconhecimento crucial de que o prazer é importante para mulheres maduras", afirma o Dr. Rahman, "tanto para sua qualidade de vida quanto para sua saúde em geral". No entanto, esse comprimido não deve se tornar um medicamento "comum", prescrito indiscriminadamente para manter uma vida sexual ativa ou buscar um ideal de juventude.

Medicamento que deve ser tomado com cautela.

Cada experiência é única. Não há duas mulheres que vivenciem a menopausa da mesma forma. Algumas mal a percebem, enquanto outras se sentem como estranhas em seus próprios corpos. Além de despertar suspeitas, este medicamento, concorrente do Viagra, continua sendo uma substância química concentrada. Ademais, é impossível encontrá-lo sem receita médica. Nos Estados Unidos, o único país que o autoriza, é necessária prescrição para obtê-lo.

As mulheres mais afetadas também hesitam em tomar um comprimido que age diretamente no cérebro e manipula seus hormônios. Segundo especialistas, não se trata de uma cura milagrosa para enfeitiçar o corpo ou privar-se do prazer; é um medicamento que exige uma abordagem personalizada. Embora muitas mulheres já tomem a pílula anticoncepcional há anos e sofram com seus efeitos colaterais, o Addyi corre o risco de prolongar esse mau hábito.

A questão crucial é esta: tornar a pílula uma opção, nunca uma obrigação disfarçada. Porque o verdadeiro progresso reside não apenas na existência de um medicamento, mas na liberdade concedida às mulheres para decidirem, sem pressão social ou médica, o que desejam redescobrir, explorar ou deixar para trás.