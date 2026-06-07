Muitas vezes fazemos isso sem pensar, mas esse reflexo pode danificar os dentes.

Quando você não tem tesoura à mão e seus dedos estão oleosos demais para serem úteis, você usa os dentes para abrir embalagens que, de outra forma, seriam rotuladas como "fáceis de abrir". Esse gesto inusitado, até primitivo, pode ser excitante em filmes, mas, na realidade, é bem menos atraente.

Abrir embalagens com os dentes é uma má ideia.

Você está louco para experimentar aquelas balas azedinhas deliciosas em seus formatos kawaii, ou aqueles novos salgadinhos com sabor de tartiflette que estão te deixando com água na boca desde que você os comprou. Só que... bem, a embalagem está resistindo, e ao contrário do que está escrito na caixa, é um teste de paciência, ou até mesmo um quebra-cabeça digno de uma sala de fuga. Você puxa com os dedos até arrancar uma unha e ficar com os músculos doloridos, mas a embalagem não tem nem um arranhão. E, ao contrário do seu pai, que nunca saía de casa sem seu canivete, você não carrega um canivete suíço. Então, como último recurso, você usa seus dentes como uma arma formidável e rasga o pacote com um único estalo da mandíbula.

Se o seu dentista visse você em ação, provavelmente desmaiaria. Mesmo que seus dentes sejam afiados como uma tesoura de cozinha, eles não são presas. Como aponta o site da Red Maple Dental, "morder e rasgar plástico com os dentes pode lascar, fraturar ou quebrar um ou mais dentes". Esse hábito, sempre retratado de forma bastante sugestiva em romances, pode até te salvar de uma enrascada de vez em quando. No entanto, pode danificar o esmalte, a barreira protetora dos seus dentes, e te mandar direto para o dentista — um lugar que você vem evitando desde que sua primeira cárie foi tratada.

Você também corre o risco de se machucar, principalmente as gengivas, que são áreas particularmente sensíveis. Seus dentes não são ferramentas nem uma solução improvisada. "Uma rachadura no esmalte dentário representa um ponto de entrada para as bactérias atingirem outras partes do dente, o que aumenta significativamente o risco de cáries e infecções", alerta a clínica Prisma Dentistes.

Embalagens, verdadeiros criadouros de micróbios.

Seja um pacote de castanhas de caju, o molho que sobrou da sua refeição rápida de última hora ou as cápsulas de café instantâneo do escritório, todas têm uma coisa em comum: são quase tão sujas quanto o vaso sanitário. Lembre-se, muitas pessoas as manuseiam antes de chegarem à sua cozinha ou lancheira.

Elas passam por diversas mãos, nem sempre muito limpas, percorrem as esteiras dos caixas dos supermercados e até acabam no fundo do seu carrinho de compras… Podem até ter caído no chão durante esse trajeto. E quando você considera que mais de 70% dos carrinhos de supermercado carregam bactérias fecais, não precisa de um microscópio. Apesar dos padrões atuais, essas embalagens não são esterilizadas. Portanto, abrigam bactérias invisíveis a olho nu, mas que não passam despercebidas no seu organismo. Além de ingerir microplásticos, você também se expõe a bactérias particularmente virulentas, como a Escherichia coli.

Os sachês de molho de fast-food são o pior exemplo.

Você provavelmente já precisou usar os dentes para abrir um sachê individual de ketchup ou maionese de um restaurante de fast-food. E é melhor ter um sistema imunológico forte para sair ileso dessa experiência. Esses mini sachês certamente vão te deixar com uma péssima impressão para sempre. Para começar, eles têm uma textura oleosa, o que torna ainda mais difícil abri-los.

Jogadas às pressas em sacolas de papel, as compras passam por mãos que nem sempre usam luvas. Enquanto preparam seu pedido, os atendentes tocam em notas, moedas e bandejas usadas. Desnecessário dizer que o risco de contaminação é maior.

Essas embalagens, geralmente feitas de plástico multicamadas, são projetadas para resistir... às vezes até demais à força humana, mas não necessariamente às bactérias. Embaladas em caixas, armazenadas à temperatura ambiente e manuseadas continuamente, elas acumulam uma grande quantidade de micróbios indesejáveis. O resultado: ao levá-las à boca para "economizar tempo", você transforma um simples lanche em uma loteria microbiológica.

E se a tentação for realmente muito forte, lembre-se disto: seus dentes não são abridores de embalagens multifuncionais. Eles já estão ocupados o suficiente sobrevivendo a refeições, lanches e bebidas açucaradas, sem que você precise adicionar uma missão de combate contra o plástico teimoso.