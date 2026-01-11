Segundo um estudo, essa atividade pode reduzir o risco de demência em 76%.

E se uma atividade que fosse ao mesmo tempo amigável, artística e acessível pudesse se tornar uma grande aliada na preservação das capacidades mentais à medida que envelhecemos? É o que sugere um estudo divulgado pelo Washington Post : dançar regularmente pode reduzir o risco de demência em 76%.

Um impacto surpreendente na saúde cognitiva

Durante décadas, os cientistas têm explorado as ligações entre o estilo de vida e a saúde cerebral. Já se sabia que uma alimentação equilibrada, o estímulo da mente com jogos ou leitura e a prática regular de atividade física desempenhavam um papel importante na manutenção da função mental. Mas uma pesquisa conduzida pela Dra. Trisha Pasricha , professora da Faculdade de Medicina de Harvard, destaca um fator muito menos discutido: a dança.

Segundo ela, pessoas que dançam várias vezes por semana têm um risco significativamente menor de desenvolver declínio cognitivo relacionado à idade. O estudo se baseia em dados que remontam à década de 1980, provenientes de um acompanhamento de longo prazo de um grupo de adultos residentes no Bronx, EUA.

Por que a dança se destaca tanto?

Dentre uma dúzia de atividades físicas analisadas (natação, tênis, caminhada, etc.), apenas a dança demonstrou um efeito tão significativo na preservação das funções mentais. O que a torna única, segundo os pesquisadores, é a combinação de esforço físico, coordenação, estímulo intelectual e interação social.

Dançar exige seguir um ritmo, antecipar movimentos e, às vezes, sincronizar com um parceiro, tudo ao som da música. Esses elementos ativam intensamente diferentes áreas do cérebro, proporcionando prazer e criando conexões sociais.

Benefícios que vão muito além do cérebro

Os efeitos positivos da dança não se limitam à prevenção do declínio cognitivo. De acordo com o site australiano de saúde Better Health , essa atividade melhora:

Condições cardiovasculares e respiratórias

Tônus muscular e coordenação

Equilíbrio e flexibilidade

Postura e consciência corporal

Moral e autoestima

A qualidade das interações sociais

Em outras palavras, a dança pode contribuir para o bem-estar geral, em qualquer idade.

Uma atividade acessível a todos.

Boas notícias: você não precisa ser um dançarino profissional para desfrutar dos benefícios. Muitas associações, estúdios e centros culturais oferecem aulas para adultos iniciantes, seja dança de salão, danças latinas, hip-hop ou até mesmo danças tradicionais.

E para quem é mais tímido ou prefere ficar em casa, os vídeos online oferecem um excelente ponto de partida. Plataformas como o YouTube estão repletas de aulas gratuitas para se exercitar sozinho, com um parceiro ou com a família, tudo no conforto da sua sala de estar.

Em última análise, com a multiplicação das resoluções de Ano Novo, por que não considerar a dança como um hábito de bem-estar por si só? Ela combina prazer, movimento e estímulo, e pode muito bem se revelar um recurso significativo para manter a mente ativa por mais tempo.