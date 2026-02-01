Search here...

Dormir nessa posição não é realmente recomendado, de acordo com um estudo.

Anaëlle G.
Todas as manhãs, o mesmo ritual: formigamento nos dedos, ombros rígidos, a necessidade de sacudir os braços para recuperar a sensibilidade. Você atribui isso a uma noite mal dormida, mas e se a sua posição ao dormir for a verdadeira culpada? Essa postura instintiva, com os braços encolhidos contra o peito como um tiranossauro, ameaça seus nervos e seu conforto diário.

Uma posição instintiva que causa danos

Conhecida online como a "posição do T. rex", essa posição comprime os nervos dos cotovelos e pulsos. Um estudo publicado no Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy mostra que a flexão prolongada do cotovelo durante o sono aumenta significativamente a pressão intranervosa no canal ulnar, causando parestesia e dor em 25% das pessoas que dormem de lado. Repetida noite após noite, essa posição pode agravar a tensão nos ombros e causar irritação nervosa semelhante à síndrome do túnel do carpo.

@theworkoutwitch Respondendo a @K'dian 💥 Dormir com braços de T-Rex é O SINAL 🦖 Cure seu sistema nervoso (pacote com 3 cursos) 🔗 no perfil #braçosdeT-Rex #regulaçãodosistemanervoso #curadosistemanervoso #sistemanervoso #sobrecarregado #sono ♬ And I Love Her, de Santo e Johnny - Peach Girl

Sinais de alerta que não devem ser ignorados.

Você treme as mãos ao acordar? Sente dor irradiando pelos braços? Tem dificuldade para segurar objetos? Esses sintomas indicam compressão nervosa persistente. Se o desconforto continuar após se levantar ou for acompanhado de fraqueza diurna, você deve consultar um médico. A intervenção precoce pode prevenir danos permanentes.

Por que o corpo se dobra dessa forma?

Esse reflexo deriva do nosso instinto protetor: o estresse crônico, a ansiedade ou a fadiga fazem com que o sistema nervoso adote uma posição fetal reconfortante. Mesmo sem grandes traumas, o cotidiano é suficiente para consolidar esses hábitos noturnos.

Soluções simples para reabilitação

Não precisa de uma revolução: um pequeno travesseiro entre os braços e o tronco evita que você se incline demais para a frente ao dormir de lado. Enrole uma toalha no cotovelo para limitar a flexão ou use um travesseiro de corpo que você possa apertar. Ao dormir de costas, apoie os braços ao longo do corpo ou em um travesseiro próximo aos quadris. Antes de dormir, alongamentos suaves e exercícios de respiração acalmam o sistema nervoso.

Resumindo, mudar esses pequenos movimentos melhora a circulação, alivia a dor no ombro e restaura a energia matinal. Seu corpo merece mais do que uma postura pré-histórica – transforme essas noites em momentos de verdadeira recuperação.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
LAISSER UN COMMENTAIRE




