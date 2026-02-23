Search here...

Esse detalhe na sua rotina noturna pode influenciar a saúde do seu coração.

Julia P.
Você costuma se deitar depois da meia-noite sem pensar muito nisso? Esse pequeno atraso, hoje comum em nossas vidas hiperconectadas, pode ter um impacto significativo no seu coração. Pesquisas recentes sugerem que a hora em que você adormece é quase tão importante quanto a duração do seu sono.

Seu relógio interno, o maestro do seu coração.

Seu corpo funciona com base em um ritmo circadiano de aproximadamente 24 horas. Esse relógio biológico não só regula o sono, como também influencia a pressão arterial, o nível de açúcar no sangue, o metabolismo e a secreção de hormônios como o cortisol. Quando você costuma ir dormir depois da meia-noite, esse ritmo natural pode se dessincronizar do ciclo dia-noite.

Essa perturbação, chamada de desalinhamento do ritmo circadiano, promove níveis elevados de cortisol (o hormônio do estresse), inflamação crônica leve, aumento da pressão arterial e resistência à insulina — todos mecanismos implicados em doenças cardiovasculares. Mesmo que você durma entre 7 e 9 horas, horários irregulares podem aumentar seu risco cardiovascular em cerca de 26%. Portanto, não é apenas a quantidade de sono que importa, mas também o horário em que você dorme.

Os "cronotipos vespertinos" mais expostos

Algumas pessoas são naturalmente mais alertas à noite: são chamadas de cronotipos vespertinos ou notívagos. De acordo com diversos estudos de grande escala, esses perfis podem apresentar um risco aumentado de eventos cardiovasculares, como ataques cardíacos ou derrames.

Uma análise do UK Biobank , abrangendo mais de 320.000 adultos britânicos, indica que os cronotipos vespertinos têm maior probabilidade de apresentar uma baixa pontuação de saúde cardiovascular. Outro estudo europeu, com aproximadamente 88.000 participantes, sugere que o período de sono mais favorável para o coração é entre as 22h e as 23h. Após a meia-noite, o risco aumenta significativamente, com um impacto particularmente acentuado nas mulheres. Em média, estima-se que o aumento do risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral em cronotipos muito vespertinos seja de cerca de 16% em comparação com cronotipos intermediários.

Mais do que uma questão de tempo: um estilo de vida associado

Ir para a cama tarde não é o único fator que contribui para isso. Pesquisadores apontam que pessoas com hábitos noturnos são mais propensas a apresentar certos comportamentos indesejáveis:

  • refeições tardias ou desequilibradas
  • estilo de vida sedentário
  • qualidade do sono mais frágil
  • níveis elevados de açúcar no sangue

Estudos universitários também demonstraram que os padrões de sono noturnos podem ser menos eficientes na queima de gordura, o que pode contribuir para distúrbios metabólicos. Isso é agravado pelo tempo prolongado em frente às telas à noite. A luz azul retarda a produção de melatonina, o principal hormônio do sono, e mantém o sistema nervoso em estado de alerta. Como resultado, a pressão arterial não cai tão eficazmente à noite, o que pode sobrecarregar o sistema cardiovascular ao longo dos anos. Seu coração prospera com a regularidade. Ele funciona melhor quando seus ritmos são estáveis e consistentes.

Boas notícias: você tem poder real para agir.

Ser uma "pessoa noturna" não é um defeito nem uma falha. O cronotipo tem um componente biológico real. No entanto, aproximadamente 75% do aumento do risco observado está ligado a fatores modificáveis. Isso significa que você pode agir. Alguns ajustes simples podem fazer a diferença:

  • Adote horários regulares para dormir e acordar.
  • Reduza a exposição a telas e luz intensa à noite.
  • Opte por um jantar leve e evite cafeína tarde da noite.
  • Pratique atividade física regularmente, de preferência durante o dia.

Não se trata de mudar abruptamente o ritmo, mas sim de caminhar gradualmente em direção a uma maior consistência.

Resumindo, seu coração trabalha para você a cada minuto da sua vida. Proporcionar a ele um ambiente estável, com sono regular e reparador, é uma forma de respeitar seu corpo. Você não precisa ser perfeito, apenas consistente. A saúde do seu coração às vezes depende de detalhes sutis. Hoje à noite, talvez, um deles seja simplesmente... a hora em que você apaga a luz.

