Dedos brancos ou azulados no inverno: um sinal sutil dessa síndrome.

Seus dedos ficam brancos e repentinamente insensíveis ao frio? É como se aquela parte do seu corpo tivesse morrido. Isso não é apenas um efeito das baixas temperaturas. Trata-se de uma condição bastante dramática, mas muito comum: a síndrome de Raynaud. E, ao contrário do que se possa pensar, não é um fenômeno específico da terceira idade.

Síndrome de Raynaud, uma doença subestimada

Se toda vez que você sai no inverno, suas mãos ficam quase sem vida, insensíveis e anormalmente brancas, não se trata apenas de um problema de pele. Você pode estar sofrendo da síndrome de Raynaud sem nem mesmo saber. Essa condição, ainda pouco compreendida, transforma seus dedos em cubos de gelo . Quando você tem uma crise como essa, fica completamente desorientado. Simplificando, você perde toda a sensibilidade nas extremidades. Você pode beliscar, arranhar, morder — suas mãos ficam dormentes ou em estado de coma.

A síndrome de Raynaud é um fenômeno vascular. Especificamente, os pequenos vasos sanguíneos dos dedos das mãos (ou, às vezes, dos pés, nariz ou orelhas) se contraem excessivamente em resposta ao frio ou ao estresse. Essa constrição reduz temporariamente o fluxo sanguíneo, causando a coloração esbranquiçada ou azulada característica. Quando a circulação retorna, os dedos podem ficar vermelhos e com formigamento, às vezes até causando uma sensação de queimação.

Existem duas formas: a síndrome de Raynaud primária, geralmente benigna e isolada, e a síndrome de Raynaud secundária, associada a outra doença, como certas doenças autoimunes. Em ambos os casos, nunca é uma experiência agradável, mas saber reconhecer o fenômeno é o primeiro passo para lidar melhor com ele.

Por que algumas pessoas são mais afetadas do que outras?

A síndrome de Raynaud não é uma doença da terceira idade que surge tardiamente. Afeta mais mulheres do que homens e geralmente aparece antes dos 30 anos. Pode ser hereditária: se sua mãe ou irmã sofre da doença, você tem maior probabilidade de ser afetado. Estresse emocional ou exposição prolongada ao frio podem desencadear crises, mas às vezes de forma tão sutil que esses sintomas são confundidos com simples tremores.

Certas profissões ou hábitos também aumentam o risco: trabalhar no computador, manusear ferramentas vibratórias, fumar ou beber muito café podem acentuar a reatividade dos vasos sanguíneos. Inicialmente, a síndrome de Raynaud pode ser assustadora e causar ansiedade, especialmente se você tiver tendência à hipocondria.

Como reconhecer a síndrome de Raynaud

Como saber se você tem apenas icebergs no lugar das mãos ou se a síndrome de Raynaud afetou seus nós dos dedos? O que diferencia a síndrome de Raynaud de um resfriado comum é a regularidade e a sequência das mudanças de cor.

Os dedos geralmente mudam de cor, passando de branco (falta de circulação) para azul (falta de oxigênio) e depois para vermelho (reativação do fluxo sanguíneo). Esses episódios podem durar de alguns minutos a uma hora. Se você notar que esses episódios se repetem todos os invernos, ou se ocorrerem mesmo em temperaturas amenas ou durante períodos de estresse, é recomendável consultar um médico.

Como limitar os sintomas

Essa síndrome, que deixaria nossa querida Wandinha Addams encantada, não é inevitável. Você não está condenado a passar o resto do inverno com os dedos dormentes. A primeira regra é simples: proteja suas extremidades. Luvas quentes, meias grossas, um gorro e até aquecedores de mãos podem reduzir a frequência das crises. O frio não é o único inimigo: o estresse também contrai os vasos sanguíneos, daí o benefício de técnicas de relaxamento como respiração profunda, ioga ou meditação.

Algumas dicas simples do dia a dia também podem fazer uma grande diferença. Evitar o tabaco, limitar o consumo de cafeína e praticar exercícios físicos regularmente para estimular a circulação sanguínea são ações simples que podem fazer a diferença. Em casos mais graves, o médico pode prescrever medicamentos que dilatam os vasos sanguíneos e melhoram o fluxo sanguíneo.

A síndrome de Raynaud é particularmente debilitante porque afeta uma parte do corpo que você usa quase constantemente. No entanto, você pode tomar medidas e recuperar o controle dos seus movimentos, desde que seja gentil consigo mesmo. Segurar o volante, abrir portas de prédios... essas atividades deixarão de ser um sofrimento e se tornarão tarefas rotineiras.