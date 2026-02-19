Após um incidente médico, ela saiu do hospital com os olhos verde-fluorescentes.

O que deveria ser um exame oftalmológico de rotina se transformou em uma anedota viral. Poucos minutos depois, os olhos de Margerita B. Wargola (@margoinireland) exibiram uma inesperada coloração verde fluorescente, provocando surpresa e risos.

Um exame de rotina que toma um rumo inesperado.

Após um exame no hospital, Margerita B. Wargola percebeu que seus olhos haviam adquirido uma tonalidade verde fluorescente particularmente intensa. A cena, que ela relatou com humor no Instagram, rapidamente causou espanto. Diante da câmera, ela insistiu que nenhum filtro havia sido usado. A cor incomum era totalmente real e resultado de um produto aplicado durante o exame de vista.

Segundo seu relato, tudo mudou após a aplicação de um líquido usado para examinar a superfície do olho. Ao piscar, Margerita B. Wargola notou uma intensa tonalidade amarela em seu campo de visão. A explicação logo se tornou clara: suas lentes de contato haviam absorvido o corante.

Fluoresceína, um corante comum em oftalmologia.

O fenômeno observado é explicado pelo uso da fluoresceína, um corante frequentemente utilizado em exames oftalmológicos. Essa substância permite a detecção de possíveis lesões na córnea ou a avaliação da qualidade do filme lacrimal. Sob iluminação específica, ela emite uma tonalidade verde brilhante característica.

O uso de fluoresceína é uma prática padrão e geralmente segura. Normalmente, ela é removida rapidamente pelas lágrimas. No entanto, neste caso específico, um detalhe alterou o resultado visual: as lentes de contato não foram removidas antes da aplicação do produto. Essas lentes podem absorver o corante e reter traços dele por mais tempo.

Por que a cor permaneceu visível?

A fluoresceína, ao entrar em contato com certos materiais, pode causar manchas persistentes. As lentes de contato gelatinosas, em particular, são propensas a absorver líquidos. Margerita B. Wargola explica que a equipe médica tentou imediatamente lavar seus olhos. Apesar disso, a mancha permaneceu impregnada nas lentes.

Sem um par de óculos reserva ou qualquer outro óculos disponível, ela teve que colocá-los novamente para poder ir para casa. Sofrendo de miopia severa, Margerita B. Wargola explicou que não consegue ficar sem lentes corretivas. Como resultado, ela saiu do estabelecimento com os olhos verde-fluorescente, que ficavam particularmente visíveis à luz do dia.

Um efeito espetacular, mas sem perigo.

Embora a aparência possa ser impressionante, especialistas apontam que a fluoresceína é amplamente utilizada e seus efeitos são temporários. A descoloração do próprio olho geralmente desaparece em poucas horas. Neste caso, não foram os olhos que permaneceram coloridos permanentemente, mas sim as lentes de contato. Margerita B. Wargola demonstra, inclusive, em um vídeo posterior, que a cor natural de suas íris voltou ao normal assim que as lentes foram removidas. Mesmo assim, ela guardou as lentes coloridas como lembrança desse incidente. O líquido no estojo também apresenta uma tonalidade esverdeada, evidência de que o corante impregnou o material.

Uma anedota que viralizou

Além do aspecto médico, foi principalmente o contraste de cores marcante que chamou a atenção online. Muitos internautas reagiram, com reações que variaram de surpresa a divertimento. Essa história serve como um lembrete de que um exame médico de rotina às vezes pode revelar achados inesperados, mas não necessariamente preocupantes. Também ressalta a importância de seguir as instruções dadas antes de um exame oftalmológico, principalmente em relação ao uso de lentes de contato.

No fim das contas, sair do hospital com os olhos verde-fluorescentes pode parecer algo saído de um filme de ficção científica. No entanto, neste caso específico, foi simplesmente uma reação a um corante usado em oftalmologia e absorvido pelas lentes de contato. Mais impressionante do que perigoso, esse incidente vivenciado por Margerita B. Wargola (@margoinireland) ilustra como funciona um exame de rotina e serve como um lembrete de algumas precauções simples. Uma anedota inusitada que, uma vez superada a surpresa inicial, termina sem quaisquer consequências para a saúde.