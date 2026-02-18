Search here...

Segundo a ciência, em que dias da semana nos sentimos mais felizes?

Bem-estar
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Gary Barnes/Pexels

Nosso humor nunca é estático: ele flutua de um dia para o outro, influenciado por nossas rotinas, obrigações e momentos de relaxamento. Pesquisadores estudaram essas variações para determinar quais dias da semana nos oferecem maior bem-estar, e os resultados são surpreendentes.

Um estudo abrangente para entender nossos estados de humor.

Cientistas do University College London (UCL) acompanharam quase 50.000 adultos durante dois anos para observar como o humor deles variava ao longo da semana. Publicado no BMJ Mental Health , este estudo utilizou ferramentas já estabelecidas, como o PHQ-9 para medir sintomas depressivos e o GAD-7 para ansiedade. Esses indicadores proporcionam uma compreensão indireta do bem-estar, observando como as flutuações emocionais se manifestam no dia a dia. O resultado? O humor não é uniforme: alguns dias são claramente mais positivos do que outros.

Segunda-feira de manhã: um impulso surpreendente

Embora muitos temam as segundas-feiras, a ciência revela o efeito oposto para alguns: as manhãs de segunda-feira podem ser um momento de alegria. Após o descanso do fim de semana, muitas pessoas se sentem revigoradas, motivadas e prontas para enfrentar uma nova semana. Os pesquisadores se referem a isso como o efeito regenerativo: o fim de semana nos permite liberar a pressão acumulada, descansar e planejar os dias seguintes. Assim, a segunda-feira se torna uma espécie de "novo começo", uma fonte de otimismo e energia renovada.

Sexta-feira de manhã: antecipando o fim de semana

Outro momento privilegiado para o bem-estar é a manhã de sexta-feira. Com a aproximação do fim de semana, muitas pessoas experimentam uma satisfação imediata ligada à expectativa de tempo livre, atividades de lazer ou eventos sociais. Psicologicamente, a espera por um evento positivo estimula a produção de neurotransmissores associados ao prazer e à motivação. Assim, a manhã de sexta-feira combina uma sensação de realização com o prazer antecipado, criando uma atmosfera de otimismo antes do relaxamento do fim de semana.

Meio da semana: Dias mais intensos

Por outro lado, quarta e quinta-feira tendem a ser dias mais desafiadores. O acúmulo de fadiga, o ritmo frenético e a sucessão de tarefas profissionais e pessoais podem afetar o humor. Isso não é alarmante: são simplesmente ritmos semanais naturais, nos quais a vitalidade psicológica flutua dependendo da carga de trabalho e da distância até o próximo período livre. Compreender essas variações pode ajudá-lo a organizar melhor sua agenda, por exemplo, programando atividades prazerosas ou pausas estratégicas no meio da semana para neutralizar essa queda de energia.

Domingo à noite: um fenômeno conhecido

Embora o estudo se concentre na semana, vale a pena mencionar a conhecida "depressão de domingo à noite". Essa queda de humor, observada em algumas pessoas, está frequentemente ligada à expectativa da segunda-feira e ao retorno às obrigações. Não é algo universal, mas ilustra como as transições entre períodos de liberdade e períodos de restrição influenciam nosso bem-estar.

Em última análise, segundo a ciência, nosso humor segue um ritmo semanal bastante previsível: as manhãs de segunda e sexta-feira são estatisticamente as mais felizes, enquanto o meio da semana e as noites de domingo podem ser mais desafiadoras. A boa notícia? Mesmo que suas segundas ou sextas-feiras não correspondam às estatísticas, você pode criar seus próprios "dias felizes" e colocar a positividade no centro da sua semana.

Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
