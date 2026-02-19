Segundo pesquisadores, esse hobby em particular estimula o cérebro.

Quando o tédio bate à porta, muitas pessoas instintivamente recorrem aos seus smartphones. No entanto, de acordo com pesquisadores , uma atividade específica poderia transformar esses momentos de inatividade em um verdadeiro exercício para o cérebro. E se a chave não fosse evitar o tédio, mas sim aproveitá-lo melhor?

O tédio, um momento crucial para o cérebro.

O tédio faz parte do dia a dia. Ao contrário da crença popular, esse estado não é necessariamente negativo . Diversos estudos em psicologia demonstraram que momentos de inatividade podem estimular a criatividade e a reflexão pessoal. Tudo depende de como preenchemos esse tempo. Recorrer a conteúdo passivo, como navegar pelas redes sociais, não ativa os mesmos mecanismos cognitivos que uma atividade estruturada. Foi exatamente isso que pesquisadores da Universidade de Oregon estudaram. A descoberta: a escolha da atividade durante o tédio pode ter um impacto mensurável em certas funções cerebrais.

Brincar para estimular as habilidades cognitivas

De acordo com este estudo, sessões curtas de jogos de tabuleiro online — como Jogo da Serpente, Jogo da Escada ou Bingo — podem ajudar a fortalecer habilidades matemáticas fundamentais. Os pesquisadores observaram uma melhora significativa em habilidades como:

a contagem,

reconhecimento de números,

Compreensão de quantidades.

Esses jogos, muitas vezes vistos como mero entretenimento, na verdade envolvem diversos processos cognitivos. Eles exigem atenção, antecipação e habilidades de resolução de regras — todos elementos que estimulam a atividade cerebral. De acordo com Gena Nelson, que liderou o estudo, esses resultados mostram que mesmo sessões curtas podem ter um efeito positivo quando jogadas regularmente.

Um impacto no córtex pré-frontal

Especialistas também apontam que esse tipo de jogo ativa o córtex pré-frontal, uma região do cérebro envolvida em funções executivas. Isso inclui, em particular:

planejamento,

tomando uma decisão,

controle de pulso.

A neurologista Natalie Mackenzie explica no The Independent que os jogos funcionam como estimuladores multissensoriais. Eles envolvem a visão, mas também a propriocepção — ou seja, a percepção do corpo no espaço — quando envolvem manipulação ou interação. Essa estimulação combinada ajuda a manter o cérebro alerta, especialmente em momentos em que a atenção pode se dispersar facilmente.

Uma alternativa mais ativa ao "rolamento da tela"

Quando entediados, o reflexo mais comum continua sendo usar o smartphone para acessar conteúdo rapidamente. No entanto, segundo pesquisadores, nem todas as atividades digitais são iguais. Usar o celular para jogar jogos estruturados e interativos estimula as habilidades cognitivas mais do que consumir conteúdo passivamente. O objetivo a ser alcançado, as regras a serem seguidas e as decisões a serem tomadas criam um envolvimento mental mais profundo. Essa diferença é importante, principalmente para crianças e adolescentes, cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento. Por isso, os cientistas incentivam a integração de jogos simples, porém estimulantes, na rotina diária.

Benefícios sociais também

Além das habilidades matemáticas e das funções executivas, os jogos de tabuleiro — mesmo em formato digital — podem fortalecer os laços sociais quando compartilhados. A busca por um objetivo comum, a alternância de turnos e a gestão das interações fomentam a cooperação e a comunicação. Essas dimensões sociais também desempenham um papel importante no desenvolvimento cognitivo geral. Para as crianças mais novas, esses momentos podem se tornar oportunidades de aprendizado informal, livres da pressão acadêmica, mas com benefícios mensuráveis.

Transformando o tédio em oportunidade

A ideia não é eliminar completamente os momentos de inatividade. O tédio pode ser produtivo, propício à imaginação e à reflexão pessoal. No entanto, quando escolhemos preenchê-lo, algumas atividades parecem mais benéficas do que outras. Os resultados do estudo da Universidade de Oregon sugerem que uma simples mudança de hábito — optar por um jogo de tabuleiro digital em vez de rolar a tela automaticamente — pode ajudar a estimular o cérebro.

Resumindo, quando o tédio bate à porta, jogar jogos de tabuleiro online pode ser muito mais do que apenas um passatempo. Em vez de encarar o tédio como um vazio a ser preenchido a todo custo, esta pesquisa nos incentiva a considerá-lo uma oportunidade. Com a escolha certa de atividade, ele pode se tornar um momento valioso para exercitar o cérebro, em qualquer idade.