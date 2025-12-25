Apenas 12% dos sonhadores experimentam essa característica durante o sono.

Quando você adormece, sua mente começa a se mover com absoluta liberdade. As formas se transformam, as emoções se expressam sem filtros e seu corpo permite que sua imaginação floresça. Essa experiência sensorial, no entanto, não é a mesma para todos. Aproximadamente 12% das pessoas que sonham relatam ter sonhos sem cor, como se suas mentes estivessem projetando um filme em preto e branco.

Uma minoria de sonhadores com noites monocromáticas

Estudos sobre o assunto mostram que uma pequena porcentagem da população relata sonhar exclusivamente em tons de cinza. Para todos os outros entrevistados, os sonhos pelo menos ocasionalmente contêm cores, seja um céu claro, uma roupa chamativa ou um rosto familiar. Isso não significa que essas cores sejam sempre lembradas com precisão ao acordar. Seu cérebro, benevolente, mas seletivo, filtra o que considera importante reter.

É importante lembrar que essa característica não tem nada a ver com a frequência dos sonhos. Todos sonham todas as noites, mesmo que nem todos se lembrem dos sonhos. Quando o despertar ocorre durante o sono REM, período em que o cérebro está muito ativo, a maioria das pessoas descreve um mundo rico e colorido. Sua mente, portanto, está funcionando plenamente, independentemente de você reter ou não uma lembrança consciente de suas criações noturnas.

Quando a tela influencia a imaginação

Um fato histórico intriga particularmente os pesquisadores. Na década de 1940, a situação era quase inversa: quase três quartos dos americanos relataram raramente, ou nunca, sonhar em cores. Naquela época, filmes e programas de televisão eram transmitidos principalmente em preto e branco. Os cientistas então propuseram a ideia de que o ambiente visual diário poderia influenciar a forma como o cérebro compõe imagens durante o sono.

Outro estudo, publicado em 2008 , reforça essa hipótese. Pessoas com menos de 25 anos, que cresceram em um mundo saturado de cores digitais, quase sempre relatam sonhos coloridos. Por outro lado, entre os maiores de 55 anos, cerca de um quarto ainda descreve sonhos em preto e branco. Essa correlação não é uma prova absoluta, mas sugere que o cérebro, flexível e adaptável, utiliza o que conhece melhor para alimentar seus cenários noturnos.

O mistério persistente dos sonhos

Apesar dessas observações fascinantes, o sonho permanece um território em grande parte inexplorado. Os pesquisadores concordam com sua complexidade, mas ainda divergem sobre sua função exata. Para alguns, sonhar serve para organizar memórias e reforçar o aprendizado. Para outros, é um espaço seguro onde a mente pode gerenciar emoções, testar situações sociais ou simplesmente permitir que a atividade cerebral espontânea se desenrole.

Em todo caso, seus sonhos são um testemunho da vitalidade da sua mente. Sejam em preto e branco ou em cores vibrantes, eles contribuem para o seu equilíbrio interior. Eles nos lembram que seu cérebro, assim como seu corpo, merece respeito, atenção e carinho. Aceitar a singularidade das suas noites é também celebrar a diversidade das experiências humanas.

No fim das contas, pouco importa se você está entre os 12% melhores ou na maioria. Seus sonhos, sejam eles quais forem, são uma prova brilhante — ou sutilmente matizada — da riqueza do seu mundo interior.