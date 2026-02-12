Concentração, memória, QI: por que os resultados da Geração Z preocupam os pesquisadores?

E se o cérebro das gerações mais jovens funcionasse de forma diferente do cérebro das gerações mais velhas? Estudos recentes em neurociência e educação sugerem uma tendência surpreendente: certos indicadores cognitivos parecem estar em declínio na Geração Z. Esse desenvolvimento levanta questionamentos, mas não condena uma geração criativa, conectada e engenhosa.

Um ponto de virada inovador na evolução do desempenho cognitivo.

Durante quase um século, os resultados dos testes de QI e certas habilidades cognitivas, avaliadas por meio de testes padronizados, tenderam a melhorar de uma geração para a seguinte. No entanto, pesquisadores estão observando agora uma possível desaceleração, ou mesmo um leve declínio, em pessoas nascidas entre o final da década de 1990 e o início da década de 2010.

As áreas afetadas? Atenção sustentada, memória de trabalho, compreensão de leitura, resolução de problemas e certos escores de QI. Notavelmente, essa mudança está ocorrendo mesmo com o aumento do tempo gasto na escola. Isso sugere que não se trata de falta de esforço ou motivação, mas sim de uma profunda transformação no ambiente cognitivo.

Um cérebro moldado pela tecnologia digital

A Geração Z é a primeira a ter crescido com um smartphone no bolso, notificações constantes e acesso imediato à informação. Esse contexto está transformando a maneira como o cérebro é utilizado.

A constante rolagem de conteúdo, vídeos curtos e a rápida sucessão de estímulos incentivam o que alguns especialistas chamam de "atenção parcial contínua". Você está concentrado, mas nunca totalmente. Sempre pronto para mudar para outra tarefa, outro alerta, outra informação. De acordo com diversos estudos , essa fragmentação da atenção pode afetar a memória de trabalho e o desempenho em tarefas complexas que exigem raciocínio profundo e concentração sustentada.

Formatos curtos: uma nova relação com a leitura e a aprendizagem

As redes sociais e as plataformas de vídeo privilegiam conteúdo curto, dinâmico e visual. Esse formato não é inerentemente problemático, mas altera os hábitos cognitivos. Quando a leitura aprofundada dá lugar a um fluxo contínuo de imagens e textos curtos, certos mecanismos relacionados à compreensão e memorização complexas podem ser menos utilizados.

Pesquisas realizadas principalmente nos Estados Unidos mostram uma correlação entre o uso intensivo de mídias sociais e pontuações cognitivas mais baixas em adolescentes, mesmo com um uso diário relativamente moderado. No entanto, é preciso cautela: correlação não implica causalidade. Os pesquisadores permanecem cautelosos.

Escola na era das telas: encontrando o equilíbrio

As ferramentas digitais tornaram-se onipresentes nas salas de aula. Tablets, computadores, plataformas interativas: oferecem oportunidades educacionais sem precedentes. No entanto, alguns especialistas acreditam que o uso sistemático e pouco supervisionado pode prejudicar a aprendizagem aprofundada.

As telas, por sua natureza interativa e, por vezes, distrativa, podem desviar a atenção da interação humana, do diálogo, da leitura prolongada e da análise crítica. No entanto, essas práticas são reconhecidas como essenciais para o desenvolvimento do raciocínio e do pensamento estruturado. O desafio não é proibir a tecnologia, mas integrá-la criteriosamente.

Um debate científico que ainda está em aberto.

É essencial acrescentar nuances. Nem todos os pesquisadores concordam com a interpretação desses dados. Os testes de QI tradicionais medem certas formas de inteligência, mas será que realmente captam as habilidades valorizadas hoje em dia?

A Geração Z demonstra uma notável capacidade de adaptação, proficiência tecnológica excepcional, processamento rápido de informações e inegável criatividade digital. Essas habilidades, tão reais, nem sempre são totalmente captadas por ferramentas de avaliação tradicionais. Outros fatores sociais, econômicos e educacionais também entram em jogo. O tema é complexo e exige uma análise cuidadosa.

À luz dessas observações, diversos especialistas recomendam um uso mais consciente da tecnologia: incentivar a leitura prolongada, estruturar períodos de estudo livres de distrações, limitar a multitarefa desnecessária e promover a interação humana direta. A Geração Z não é menos brilhante; ela simplesmente se desenvolve em um ambiente radicalmente diferente. O desafio, portanto, não é criticar, mas apoiar. Porque todo cérebro, independentemente da idade, possui uma notável capacidade de adaptação — desde que lhe sejam dadas as condições adequadas para prosperar.