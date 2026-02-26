Essa pose relaxante, popularizada no TikTok, é realmente adequada para todos?

Deitada de costas com as pernas verticais encostadas na parede: a pose "Viparita Karani" acumulou milhões de visualizações no TikTok. Apresentada como "um antídoto rápido para o estresse e pernas cansadas", parece simples, acessível e quase mágica: mas será que é realmente adequada para todos os tipos de corpo e todas as situações de saúde?

Uma postura de ioga que viralizou

Viparita Karani, literalmente "pernas contra a parede", é uma postura da ioga tradicional. É uma inversão suave: você se deita de costas e coloca as pernas acima do nível do coração, apoiando-as em uma parede. Ao contrário de posturas mais técnicas, como a postura sobre os ombros, esta é considerada passiva e mais acessível.

Nas redes sociais, é frequentemente descrito como um ritual essencial de bem-estar. Dez minutos por dia são supostamente suficientes, segundo alguns vídeos, para melhorar a circulação, relaxar o sistema nervoso e proporcionar uma sensação imediata de leveza. A imagem é atraente: você, seu tapete, uma parede e um momento para se reconectar com o seu corpo.

Um reforço para pernas pesadas

Do ponto de vista fisiológico, a ideia não é absurda. Ao elevar as pernas, você utiliza a gravidade para facilitar o retorno venoso, ou seja, o fluxo sanguíneo de volta ao coração. Após um longo dia em pé ou sentado, isso pode ajudar a reduzir temporariamente o inchaço e o desconforto.

Instituições médicas como a Cleveland Clinic destacam que elevar as pernas pode aliviar temporariamente a sensação de pernas pesadas. No entanto, essa é uma medida de conforto, não um tratamento médico. A postura pode proporcionar uma sensação agradável, mas não substitui o tratamento para problemas circulatórios persistentes. Seu corpo às vezes agradece essas pausas simples. Deitar-se por alguns minutos pode fazer a diferença.

O verdadeiro segredo: respirar

O efeito "uau" frequentemente relatado após essa postura não vem apenas da posição das pernas. Está amplamente ligado ao contexto em que você a pratica: calma, silêncio, respiração profunda.

A respiração lenta e controlada ativa o sistema nervoso parassimpático, responsável pelo relaxamento. Pesquisas divulgadas pela Associação Americana de Psicologia mostram que exercícios de respiração profunda podem reduzir o estresse e promover a calma.

Em outras palavras, pode não ser apenas a parede que te relaxa, mas o ato de se dar um momento de pausa consciente. A postura torna-se então uma estrutura reconfortante para desacelerar, ouvir a respiração e liberar a tensão.

Uma posição que não agrada a todos.

Apesar de sua aparente suavidade, a Viparita Karani ainda é uma inversão. E inversões, mesmo que leves, não são recomendadas para todos. Certas posições invertidas podem aumentar temporariamente a pressão intraocular.

Pessoas que sofrem de glaucoma, por exemplo, devem, portanto, evitar esse tipo de postura ou procurar aconselhamento médico.

Da mesma forma, em casos de hipertensão não controlada, doenças cardíacas ou problemas cervicais, é melhor consultar um profissional de saúde antes de praticar exercícios regularmente.

Se você sentir desconforto, pressão incomum na cabeça, dor no pescoço ou tontura, não ignore esses sinais. Seu corpo está tentando lhe dizer algo: ouvi-lo é um ato de amor-próprio.

Resumindo, a postura das "pernas para cima na parede" pode ser um pequeno ritual para aliviar a tensão nas pernas e acalmar a mente. No entanto, como qualquer prática de bem-estar popularizada online, ela merece ser considerada dentro do seu contexto. O que funciona para uma pessoa não necessariamente funcionará para outra. Em vez de seguir cegamente uma tendência, adapte-a às suas próprias necessidades. Se essa postura faz você se sentir bem e sua saúde permite, aproveite ao máximo. Caso contrário, existem inúmeras outras maneiras de cuidar de si mesmo.