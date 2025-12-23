Suas meias deixam marcas nas suas pernas? Veja o que seu corpo está tentando lhe dizer.

No final do dia, quando você troca de roupa, do traje de sair para o pijama, as meias deixam marcas nas suas panturrilhas. As costuras ficam impressas na pele e são difíceis de remover. Se suas meias deixam marcas nas pernas como o sutiã deixa no peito, não é apenas porque elas são do tamanho errado. Seu corpo está lhe enviando uma mensagem silenciosa.

Marcas de meias, um indicador de saúde

As meias protegem os pés sob as botas, adornam os tornozelos com estilo e aparecem discretamente sob um par de mocassins, tal como as it-girls. Mais do que apenas roupa interior ou um acessório opcional, as meias são casulos estéticos para os pés. Acompanham elegantemente os seus passos, atuam como uma barreira contra bolhas e previnem frieiras desagradáveis em climas frios.

No entanto, no fim das contas, você fica bem feliz em se livrar delas e jogá-las no cesto de roupa suja. Tirar as meias é quase um alívio. Às vezes, elas incomodam aquela parte do corpo, e não é só impressão sua. Mesmo depois de removidas, as meias dão a ilusão de ainda estarem lá. As costuras ficam visíveis contra a pele, e suas pernas parecem ter sido marcadas a ferro.

As marcas de meias na pele geralmente são inofensivas. Elas resultam do uso de roupas apertadas e desaparecem poucos minutos após a remoção da peça. No entanto, essas marcas tridimensionais também podem indicar um problema de saúde. Daí a importância de interpretar os sinais e não ignorar o que parece ser um simples detalhe físico.

Edema periférico

À primeira vista, as marcas de meia parecem superficiais e sem motivo para preocupação. Não precisa entrar em pânico nem pedir explicações no ChatGPT, para não queimar todas as suas meias e ficar andando como um homem das cavernas pelo resto da vida. Você pode estar com edema periférico: isso ocorre quando há acúmulo de líquido nos tecidos da parte inferior do corpo.

Este é o diagnóstico mais comum quando as meias tendem a enrugar a pele. Outros sintomas podem surgir, como explicou o cirurgião vascular Dr. Teter à revista Womansworld . Entre eles, estão inchaço dos pés e tornozelos, pele tensa e brilhante que reage exageradamente ao menor impacto, dor ou rigidez e mobilidade reduzida.

Insuficiência venosa

Se as marcas das meias permanecerem impressas na sua pele por vários minutos e você tiver varizes visíveis, cãibras frequentes nas pernas, coceira ou uma descoloração acastanhada, você pode estar sofrendo de insuficiência venosa. Essa condição afeta uma em cada duas mulheres e um em cada quatro homens. Para ter certeza, você pode consultar um especialista vascular.

Uma disfunção do sistema linfático

Você provavelmente já ouviu falar da linfa, mas talvez não entenda completamente sua função. Ela transporta glóbulos brancos, nutrientes e resíduos por todo o corpo, contribuindo assim para a defesa imunológica e a eliminação de toxinas. Quando não está funcionando corretamente, o corpo dá sinais. Se as marcas forem acompanhadas de inchaço persistente, sensação de peso ou aparecerem diariamente, podem ser um sinal de retenção de líquidos, distúrbio do sistema linfático ou linfedema. Nesses casos, a avaliação de um especialista é fundamental.

A causa de certos medicamentos

Se você toma algum medicamento, seja de uso contínuo ou temporário, provavelmente não leu a longa lista de efeitos colaterais . No entanto, pode ser este comprimido que está acentuando as marcas dos seus movimentos. Sabe-se que os medicamentos prescritos para pressão alta aumentam o tamanho do tornozelo em alguns números.

Quando você deve se preocupar? Os sinais reveladores

Se você é hipocondríaco, provavelmente está imaginando os piores cenários. No entanto, as marcas de meia costumam ser inofensivas. Elas ficam mais visíveis quando você fica sentado ou em pé por longos períodos. Se você tem um trabalho estático ou sedentário, essas marcas são normais. Por outro lado, elas são menos normais quando:

As impressões digitais permanecem por mais de uma hora.

A pele, machucada pelos pontos, muda de aparência, incha e fica quente.

Outros sintomas que podem surgir incluem: dificuldade para respirar, dor no peito, sensibilidade nas pernas e aspecto anormal da urina.

Uma perna parece maior que a outra.

Existem predisposições a certas doenças cardíacas, renais ou hepáticas, ou um forte fator hereditário.

Você acaba de fazer um voo de longa duração.

Como evitar o efeito "torniquete" causado pelas meias?

Se suas meias deixam marcas na pele como roupas de compressão, talvez seja hora de repensar as peças básicas do seu guarda-roupa. Aquelas meias de cano curto, que parecem mini-espartilhos, apertam os tornozelos e restringem a circulação, devem ser banidas do seu armário. Você pode trocá-las por meias sem costura, que são suaves para os pés e dão a sensação de não estar usando nada. Compre um número maior, principalmente se você calça meio número, e opte por materiais respiráveis e macios, como o algodão.

E se você tem problemas de circulação , as meias de compressão são uma escolha óbvia para usar por baixo de calças jeans e saias de tweed. Felizmente, os influenciadores de moda das redes sociais estão promovendo-as e dando um visual moderno e atual a essas meias, frequentemente usadas com bengala ou andador.

As marcas deixadas pelas suas meias podem ser um sinal de um problema de saúde subjacente. Seu corpo se comunica e, às vezes, expressa seu descontentamento em pequenos detalhes.