Esta rotina de alongamentos pode te ajudar a acordar em 10 minutos.

Tem dificuldade em recuperar as energias logo pela manhã? Antes de tomar o café, dê ao seu corpo alguns minutos. Uma rotina leve de alongamentos pode ajudar a despertar os músculos, aumentar os níveis de energia e começar o dia com o pé direito.

Desperte seu corpo suavemente, ainda na cama.

Não precisa pular da cama para cuidar do corpo logo de manhã. Alguns movimentos simples já podem fazer toda a diferença.

Deite-se de costas e comece com um alongamento profundo de todo o corpo: estenda os braços acima da cabeça, estique as pernas e alongue-se suavemente da cabeça aos pés por alguns segundos. Esse movimento instintivo, que às vezes fazemos naturalmente ao acordar, ajuda a colocar o corpo em movimento novamente após várias horas de inatividade.

Continue com um movimento suave: traga um joelho em direção ao peito e, em seguida, o outro, sem movimentos bruscos. Essa etapa ajuda a relaxar a região lombar e a restaurar gradualmente a sensação de mobilidade. Dois ou três minutos são suficientes para sair suavemente do modo de "pausa".

Mobilize sua coluna

Uma vez em pé, é hora de um movimento inspirado na ioga: o famoso "gato-vaca".

De quatro apoios sobre um colchonete, alterne entre curvar e arquear as costas, coordenando cada movimento com a respiração. Essa sequência simples ajuda a ativar a coluna, que costuma ficar um pouco rígida após uma noite de inatividade.

Ao realizar algumas repetições lentas e confortáveis, você melhora a flexibilidade das costas enquanto libera a tensão acumulada. É uma excelente maneira de começar o dia com o corpo mais relaxado e alerta.

Cuide das suas pernas e quadris.

Depois de ativar a parte superior do corpo, é hora de cuidar da parte inferior.

Com as pernas ligeiramente afastadas, incline-se suavemente para a frente, mantendo os joelhos levemente flexionados. Deixe os braços relaxarem em direção ao chão e use esse alongamento para soltar a parte posterior das pernas e as costas. Em seguida, você pode adicionar um afundo para a frente, mantendo a posição por alguns segundos de cada lado.

Esse movimento ajuda a abrir os quadris, uma área que pode apresentar mobilidade reduzida, principalmente quando se passa longas horas sentado durante o dia. O objetivo não é atingir o máximo desempenho, mas simplesmente recuperar a facilidade de movimento.

Liberte seus ombros e pescoço.

Para finalizar esta rotina expressa, dedique alguns instantes à parte superior do corpo.

Faça rotações lentas dos ombros e, em seguida, incline suavemente a cabeça para a direita e para a esquerda para relaxar o pescoço. Respire fundo algumas vezes para criar uma transição suave entre o repouso e o início do seu dia.

Esses movimentos podem ser particularmente agradáveis ao acordar, quando a tensão costuma estar concentrada nos ombros e no pescoço.

Uma rotina suave para adaptar ao seu corpo.

O mais importante nos alongamentos matinais? Ouça o seu corpo. Cada movimento deve ser confortável e agradável. Não precisa se alongar demais: seu corpo naturalmente indica seus limites. Se sentir dor, desconforto persistente ou tiver algum problema articular específico, o melhor é consultar um profissional de saúde.

Em apenas 10 minutos, esta rotina suave pode se tornar um verdadeiro momento de reconexão com o seu corpo. Acessível, gratuita e fácil de integrar ao seu dia a dia, ela ajuda você a começar o dia com mais leveza, mobilidade e vitalidade.