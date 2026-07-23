Menos de 1% das mulheres possuem alguma habilidade visual especial.

E se algumas mulheres pudessem perceber cores que a maioria de nós nunca vê? A tetracromacia é uma habilidade visual excepcional que abre as portas para um universo de tonalidades insuspeitas. Um verdadeiro tesouro sensorial, ainda em grande parte misterioso para os cientistas.

Um olhar capaz de descobrir milhões de nuances.

A maioria dos seres humanos são "tricromatas": suas retinas possuem três tipos de cones, esses preciosos sensores que analisam a luz e nos permitem distinguir cerca de um milhão de cores. Em algumas mulheres, ocorre um fenômeno surpreendente: um quarto tipo de cone enriquece essa paleta visual.

Esses indivíduos, conhecidos como tetracromatas, poderiam teoricamente perceber até 100 milhões de tonalidades. Uma verdadeira explosão de cores, quase como se o mundo cotidiano se transformasse em uma obra de arte permanente. Onde uma pessoa comum vê apenas um verde, um tetracromata pode notar sutis variações de turquesa, violeta ou até mesmo toques de laranja.

Uma peculiaridade ligada aos cromossomos femininos

Essa habilidade extraordinária tem origem na genética. Os genes envolvidos na percepção das cores estão localizados no cromossomo X. As mulheres possuem dois cromossomos X, o que aumenta suas chances de herdar uma variação que permite o desenvolvimento de um quarto cone. Por outro lado, os homens, que possuem apenas um cromossomo X, são mais afetados por deficiências na visão de cores, como o daltonismo.

Pesquisas estimam que aproximadamente 12% das mulheres podem possuir esse potencial específico. No entanto, ter esse quarto cone não significa necessariamente desfrutar de uma visão melhorada no dia a dia. Os verdadeiros tetracromatas "funcionais", capazes de distinguir mais cores em testes, representam, na verdade, menos de 1% da população. Um detalhe surpreendente também intriga os pesquisadores: essa habilidade às vezes parece estar associada ao daltonismo em pais ou filhos.

Concetta Antico, uma artista que enxerga além das cores convencionais.

Entre os raros indivíduos identificados como tetracromatas funcionais, o caso da pintora Concetta Antico é particularmente fascinante. Em 2012, ela foi estudada por pesquisadores americanos que confirmaram suas excepcionais habilidades visuais.

Seu cotidiano parece repleto de detalhes coloridos invisíveis para muitos outros. Em suas pinturas, ela retrata reflexos, sombras e nuances que a maioria dos observadores não percebe. Segundo ela, é surpreendente como muitas pessoas percebem menos cores do que ela.

Antes dela, a neurocientista britânica Gabriele Jordan havia identificado a primeira tetracromata verdadeira em 2010 por meio de experimentos em laboratório. Os testes demonstraram que uma mulher conseguia diferenciar tonalidades que outros participantes não conseguiam distinguir.

Uma supervisão que por vezes permanece inativa

Então, por que essa habilidade excepcional continua sendo tão rara? Os pesquisadores oferecem uma explicação simples: nosso ambiente é projetado principalmente para pessoas com três tipos de cones. Telas, roupas, tintas e objetos do cotidiano usam paletas de cores projetadas para a visão convencional. O quarto tipo de cone, portanto, pode nunca ser suficientemente estimulado para desenvolver todo o seu potencial.

Alguns cientistas teorizam que treinamento específico ou exposição a determinadas faixas de cores podem ativar ainda mais essa percepção. Em outras palavras, algumas mulheres podem possuir habilidades visuais extraordinárias sem sequer terem consciência disso.

Um novo olhar sobre a riqueza do mundo.

A tetracromacia nos lembra de um ponto essencial: nossa percepção da realidade não é a mesma para todos. O que consideramos "todas as cores" pode ser apenas uma pequena parte do espectro visível para alguns olhos.

Ainda envolta em mistério, essa faculdade continua a fascinar pesquisadores. Ela também nos convida a olhar para a diversidade humana de uma maneira diferente: por trás de cada par de olhos reside uma forma única de descobrir o mundo. Talvez, a cada instante, algumas mulheres admirem um arco-íris de nuances que nos permanecem invisíveis.