Começar a despertar ao adormecer: de onde vem esse mecanismo surpreendente?

Depois de uma xícara de chá de camomila e de ouvir ruído branco por um tempo, você está quase pegando no sono. Você está praticamente na beira do mundo dos sonhos quando, de repente, seu corpo desperta sobressaltado, fazendo você pular da cama. Você provavelmente conhece essa estranha sensação que o tira do sono sem aviso prévio. Esses espasmos inesperados que arruínam o início da sua noite têm uma explicação científica.

Um fenômeno impressionante, mas com uma explicação tranquilizadora.

Aconchegado(a) sob seu edredom macio, você acaba de fechar os olhos e se desligar da realidade. Depois de uma sessão de coerência cardíaca e uma leitura relaxante, você está em perfeitas condições para uma noite tranquila. Nada parece perturbar seu sono . No entanto, de repente, seu corpo se contrai como se o perigo espreitasse em seu quarto.

Você conhece bem essa sensação. Muitas vezes, você a experimenta conscientemente quando um carro buzina ou uma porta bate com força por causa de uma corrente de ar. Às vezes, você se assusta. Só que aqui, confortavelmente instalado em seu colchão, aconchegado contra seus travesseiros, você não tem nenhum motivo aparente para entrar em pânico.

Fique tranquilo, não é o início de um AVC, nem um sinal de que seu corpo está com algum problema. Os médicos chamam essa reação de "espasmo hipnico", e ela é benigna. Trata-se de uma forma bastante dramática de mioclonia, um termo científico que simplesmente define uma contração muscular. "Essas contrações involuntárias, muito curtas e repentinas, geralmente ocorrem no primeiro estágio do sono, um estágio de transição muito leve entre a vigília e o sono profundo", garante Ellen Wermter, enfermeira, em um artigo para o HuffPost .

Por que isso acontece de nos acordar sobressaltados durante o sono?

Esses choques hipnóticos não apenas fazem você pular da cama. Às vezes, eles dão a sensação de queda e fazem você se agarrar aos lençóis, como se uma força superior estivesse erguendo a cama. É bastante impressionante e não necessariamente muito agradável, mas é completamente inofensivo.

Esses "espasmos" ocorrem na pior hora possível da noite, durante a fase de início do sono. Ou seja, quando você relaxa tanto que deixa alguns fios de saliva no travesseiro. O cérebro, que é de certa forma o centro de controle do corpo, diminui a atividade muscular. Às vezes, há uma pequena falha nessa transição, causando uma contração repentina.

Embora os espasmos hipnicos frequentemente ocorram "aleatoriamente", certos hábitos, condições médicas ou medicamentos podem provocá-los. Fadiga , estresse , falta de sono, exercícios intensos e excesso de cafeína são fatores que aumentam a probabilidade de desencadeá-los.

Quando devo consultar um médico? Estes são sinais que não devem ser ignorados.

Os espasmos hipnicos não são motivo para consultas médicas regulares. No entanto, às vezes servem como um sinal de alerta. Portanto, não minimize seus sentimentos. Se esses espasmos noturnos forem frequentes e se tornarem motivo de ansiedade antes de apagar as luzes, o melhor é consultar um médico. A ideia não é dramatizar esse fenômeno, mas simplesmente ouvir o seu corpo.

Como explica o profissional de saúde, às vezes é um sintoma sutil de apneia do sono. Mas, na maioria das vezes, reflete um estado interno perturbado. Para garantir que você durma tranquilamente a noite toda, sem ser incomodado pelas travessuras do seu corpo, você pode estabelecer uma rotina relaxante. Em vez de ficar rolando a tela do celular, vire as páginas de um livro enquanto ouve o som da chuva. Acima de tudo, mantenha um horário de sono regular.

No fim das contas, esse leve sobressalto ao adormecer é perfeitamente normal. Pelo contrário, ele simplesmente nos lembra que nosso corpo e cérebro continuam trabalhando nos bastidores enquanto adormecemos suavemente.