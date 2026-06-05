Grávida, esta torcedora brasileira conquista corações online durante uma partida de futebol.

Gravidez
Anaëlle G.
@maluborgesm / Instagram

A influenciadora brasileira Malu Borges, grávida do seu segundo filho, encantou seus seguidores ao comparecer a uma partida da seleção brasileira. No Instagram, a futura mamãe publicou fotos do evento, acompanhadas de uma legenda emocionante: "Brasil! Primeiro jogo da Maria Olímpia, que emoção!"

“Primeira partida de Maria Olímpia”

Por trás dessa mensagem, esconde-se um gesto terno. Maria Olímpia é, de fato, o nome da menina que Malu Borges está esperando: ao ir ao estádio, a influenciadora considerou que seria a primeira partida de futebol da sua filha. Uma maneira especial de compartilhar sua paixão pelo futebol com a pequena, mesmo antes de seu nascimento. Com a barriga bem saliente, a futura mamãe demonstrou um entusiasmo que não passou despercebido.

Veja esta publicação no Instagram

Post compartilhado por MALU BORGES (@maluborgesm)

Os internautas estão encantados.

Como era de se esperar, a publicação de Malu Borges gerou uma onda de reações emocionantes. Muitos seguidores elogiaram essa "futura mamãe que está arrasando", comovidos com o vínculo crescente entre mãe e bebê e com seu bom humor contagiante. Combinando paixão pelo esporte com emoção familiar, as imagens capturaram perfeitamente o espírito do momento.

Ao compartilhar o "primeiro encontro" de sua filha ainda não nascida, Malu Borges ofereceu à sua comunidade um momento de alegria genuína. Com a chegada de Maria Olímpia se aproximando, a influenciadora Malu Borges reafirmou seu desejo de compartilhar esses momentos cotidianos de forma autêntica. Uma linda história que, durante a duração de um encontro, cativou os internautas.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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