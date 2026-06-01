Após o casamento, ela chegou ao jogo de rugby do marido vestindo um vestido branco.

Vida amorosa
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vika Kirillova / Pexels

Dizer "sim" ao amor e torcer na lateral de um campo de rúgbi no mesmo dia? Amy Vinson conseguiu. Poucas horas após o casamento, essa britânica surpreendeu a todos ao aparecer de vestido branco à beira do campo para apoiar o marido durante uma partida crucial.

Uma noiva como nenhuma outra.

O dia 2 de maio de 2026 ficará marcado na memória de Amy e Craig Vinson. Após a cerimônia de casamento em Weston, Inglaterra, os recém-casados não seguiram o caminho tradicional que leva diretamente à recepção. A próxima parada? Um estádio de rúgbi. Craig tinha um jogo marcado para a última partida da temporada com seu time, o Hornets RFC. Para Amy, não havia a menor possibilidade de o marido perder esse evento importante. Então, ela decidiu acompanhá-lo e torcer por ele da lateral do campo, sem nem mesmo trocar de vestido de noiva.

Quando a paixão pelo esporte chega ao casamento

Craig achava que teria que perder a partida por causa do casamento, mas Amy tinha outros planos. Convencida de que o dia também deveria celebrar suas paixões em comum, ela insistiu que o jogo fizesse parte das festividades. O jogador de rúgbi, então, trocou o terno pelo uniforme esportivo, incluindo um par de chuteiras brancas personalizadas com a data do casamento. Um detalhe simbólico que ilustrou perfeitamente este dia dedicado ao amor e ao esporte.

Uma história de amor que sempre esteve ligada ao rugby.

O casal se conheceu em um site de namoro no outono de 2023. Quando marcaram a data do casamento, o calendário esportivo ainda não estava definido. A coincidência entre o casamento e a última partida da temporada foi, portanto, pura casualidade. Em vez de ver isso como um obstáculo, Amy e Craig transformaram a situação em uma lembrança única. Para eles, incorporar o rugby ao seu dia especial foi algo natural. Amy chegou a explicar ao jornal britânico Metro que essa escolha combinou perfeitamente com eles, enquanto outros poderiam achá-la surpreendente.

Uma celebração compartilhada com toda a comunidade.

Essa combinação única reuniu familiares, amigos e membros do clube em uma atmosfera particularmente acolhedora. Além do casal, toda a comunidade participou da celebração. O rugby desempenha um papel significativo em suas vidas e lhes permitiu construir muitas amizades ao longo dos anos. Incorporar essa paixão ao casamento pareceu perfeitamente natural.

E o dia terminou em grande estilo: o Hornets RFC venceu por 45 a 19. Após a partida, os recém-casados, seus convidados e vários jogadores se reuniram para prolongar as comemorações com um encontro amigável.

Ao escolherem combinar casamento e rugby, Amy e Craig Vinson criaram um dia que realmente os representava. Repleto de emoção, espírito de equipe e momentos compartilhados, a história deles prova que não existe uma única maneira de celebrar o amor. E a imagem da noiva em seu vestido branco torcendo pelo marido na lateral do campo certamente permanecerá como uma das lembranças mais preciosas da união deles.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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