Após o casamento, ela chegou ao jogo de rugby do marido vestindo um vestido branco.

Dizer "sim" ao amor e torcer na lateral de um campo de rúgbi no mesmo dia? Amy Vinson conseguiu. Poucas horas após o casamento, essa britânica surpreendeu a todos ao aparecer de vestido branco à beira do campo para apoiar o marido durante uma partida crucial.

Uma noiva como nenhuma outra.

O dia 2 de maio de 2026 ficará marcado na memória de Amy e Craig Vinson. Após a cerimônia de casamento em Weston, Inglaterra, os recém-casados não seguiram o caminho tradicional que leva diretamente à recepção. A próxima parada? Um estádio de rúgbi. Craig tinha um jogo marcado para a última partida da temporada com seu time, o Hornets RFC. Para Amy, não havia a menor possibilidade de o marido perder esse evento importante. Então, ela decidiu acompanhá-lo e torcer por ele da lateral do campo, sem nem mesmo trocar de vestido de noiva.

Quando a paixão pelo esporte chega ao casamento

Craig achava que teria que perder a partida por causa do casamento, mas Amy tinha outros planos. Convencida de que o dia também deveria celebrar suas paixões em comum, ela insistiu que o jogo fizesse parte das festividades. O jogador de rúgbi, então, trocou o terno pelo uniforme esportivo, incluindo um par de chuteiras brancas personalizadas com a data do casamento. Um detalhe simbólico que ilustrou perfeitamente este dia dedicado ao amor e ao esporte.

Uma história de amor que sempre esteve ligada ao rugby.

O casal se conheceu em um site de namoro no outono de 2023. Quando marcaram a data do casamento, o calendário esportivo ainda não estava definido. A coincidência entre o casamento e a última partida da temporada foi, portanto, pura casualidade. Em vez de ver isso como um obstáculo, Amy e Craig transformaram a situação em uma lembrança única. Para eles, incorporar o rugby ao seu dia especial foi algo natural. Amy chegou a explicar ao jornal britânico Metro que essa escolha combinou perfeitamente com eles, enquanto outros poderiam achá-la surpreendente.

Uma celebração compartilhada com toda a comunidade.

Essa combinação única reuniu familiares, amigos e membros do clube em uma atmosfera particularmente acolhedora. Além do casal, toda a comunidade participou da celebração. O rugby desempenha um papel significativo em suas vidas e lhes permitiu construir muitas amizades ao longo dos anos. Incorporar essa paixão ao casamento pareceu perfeitamente natural.

E o dia terminou em grande estilo: o Hornets RFC venceu por 45 a 19. Após a partida, os recém-casados, seus convidados e vários jogadores se reuniram para prolongar as comemorações com um encontro amigável.

Ao escolherem combinar casamento e rugby, Amy e Craig Vinson criaram um dia que realmente os representava. Repleto de emoção, espírito de equipe e momentos compartilhados, a história deles prova que não existe uma única maneira de celebrar o amor. E a imagem da noiva em seu vestido branco torcendo pelo marido na lateral do campo certamente permanecerá como uma das lembranças mais preciosas da união deles.