Beijar o parceiro com gloss labial: a tendência que está causando alvoroço nas redes sociais.

Enquanto antigamente as mulheres procuravam marcas de batom nas golas das camisas dos seus parceiros, em busca de provas de infidelidade, hoje em dia elas distribuem beijos pegajosos para testar o nível de intimidade entre eles. Nas redes sociais, as mulheres aplicam gloss labial e perseguem os seus parceiros, que podem ou não estar receptivos a esse beijo borrado com sabor de baunilha ou algodão-doce.

Um beijo de verniz que nem sempre agrada a todos.

Nas redes sociais, o amor está em plena exibição, e até os gestos de afeto mais íntimos se tornam públicos. As mulheres se divertem improvisando testes de compatibilidade baseados em atividades aparentemente banais, como descascar uma laranja ou observar um pássaro voando . De acordo com a última avaliação de relacionamento delas, que certamente causaria espanto entre os sexólogos , um casal compartilha tudo, inclusive os ingredientes açucarados de um gloss labial recém-aplicado.

O método é simples. Elas aplicam brilho labial como parte de sua rotina habitual e, inocentemente, pedem um beijo ao parceiro com seus lábios sedosos. E mesmo que esses cavalheiros não consigam diferenciar blush de sombra, não se deixam enganar. Notam a textura aveludada à sua frente.

Diante dessa maquiagem que gruda como velcro, alguns homens instintivamente se afastam como se suas parceiras tivessem uma doença contagiosa. Outros são mais receptivos e respondem a esse pedido de afeto com ternura. Mas, em geral, esses cavalheiros mantêm distância e até lançam olhares aflitos para a câmera. O exemplo mais revelador é o vídeo de @ashleylamarca, onde a vítima desse ataque cosmético sussurra "socorro!". Enquanto as mulheres geralmente se defendem das investidas de seus parceiros para evitar estragar a maquiagem, essa tendência viral está armando uma armadilha para elas.

Quando um gesto de ternura se torna uma anedota viral

Nas redes sociais, mulheres estão brincando de gato e rato com seus parceiros, perseguindo-os com gloss labial na mão. Alguns parceiros entram na brincadeira e admitem a derrota imediatamente, enquanto outros fingem resistir. Os mais hostis limpam os lábios com as costas da mão em uma expressão de nojo, como visto no vídeo de @évaequentin, mas isso não parece abalar o ânimo do casal.

Poucos casais reagem com nervosismo ao descobrirem essa textura incomum durante seus momentos íntimos . Esse desafio estético rapidamente se transforma em brincadeiras e rende boas risadas. Aliás, esse tipo de brincadeira leve é até benéfico para a saúde do casal no dia a dia.

De acordo com um estudo realizado pela Appalachian State University (Boone, Califórnia), o riso espontâneo, seja ele proveniente de uma piada ruim, de um pijama furado ou de um brilho labial passado de rosto para rosto, fortalece a química entre as pessoas.

Técnicas para evitar manchas na boca

É claro que, para manter esse gesto afetuoso apesar de um brilho labial intenso ou um batom vibrante, algumas pessoas têm técnicas bem aprimoradas. Para evitar lábios que brilham o dia todo ou a impressão de terem saído de um circo, elas simulam um beijo à distância com uma espécie de "ar de beijo". Outras optam por um "toca aqui" mais elaborado, inspirado em amigos de longa data ou jogadores de futebol. A ideia? Criar uma conexão emocional apesar dessa barreira sedosa.

Além disso, para quem não é particularmente afetuoso, um beijo não é o único indicador de um casal apaixonado. No fim das contas, cada parceiro tem sua própria linguagem do amor, e os sentimentos são expressos por meio do toque, palavras, ações concretas e até presentes. Nesse contexto, o brilho labial é simplesmente mais um pretexto para observar o que os casais já fazem diariamente sem perceber: se adaptam, negociam, encontram soluções alternativas e inventam pequenos rituais que, com o tempo, se tornam seus códigos compartilhados.

Nas redes sociais, a tendência provavelmente desaparecerá tão rápido quanto surgiu, substituída por outra, mais absurda ou mais sofisticada, que transformará mais uma vez um gesto banal em um fenômeno coletivo. Mas nos relacionamentos, ela deixa uma marca mais duradoura: a ideia de que até os gestos mais simples podem se tornar campos de experimentação, espaços para testar práticas ou simplesmente locais para uma cumplicidade espontânea.