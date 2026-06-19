Essas frases que soam como elogios podem estar escondendo algo mais.

Essas são o tipo de frases às quais respondemos com um "obrigado", frases que lisonjeiam espontaneamente nosso ego. No entanto, embora possam soar elogiosas vindas do nosso parceiro, nem sempre são genuinamente bem-intencionadas. Pertencem ao vocabulário de abusadores narcisistas e outros manipuladores, que as utilizam como armas psicológicas. Esses elogios insinceros deveriam suscitar suspeita, e não sorrisos constrangidos.

“Você é a única pessoa que realmente me entende.”

Quando nosso parceiro sussurra essa frase para nós durante conversas íntimas noturnas ou entre mordidas de pizza devoradas no cais, nosso coração palpita e sentimos um frio na barriga. De repente, nos sentimos como se tivéssemos um dom para ouvir e uma capacidade superior de empatia. Certamente, essa frase é um bálsamo para nossa autoestima, mas também pode assumir a forma de controle. É um pouco como "nós contra o universo". Por trás do que parece uma declaração tocante, pode haver uma tentativa de isolamento emocional, visando criar dependência emocional.

“Você me completa tão bem”

Desde que nos conhecemos, nosso parceiro diz que finalmente se sente "completo", como se uma parte dele estivesse faltando antes de nos encontrarmos. Dependendo do contexto e do passado dele, essa frase pode ser vista como a prova definitiva de amor, uma alternativa ao difícil "Eu te amo". Às vezes, a pessoa simplesmente quer dizer: "Você traz algo precioso para a minha vida" ou "Formamos uma ótima dupla".

Mas essa expressão assume uma dimensão mais prejudicial quando implica que a outra pessoa é responsável pela nossa estabilidade ou felicidade. Ser "indispensável" para o bem-estar do outro pode se tornar um fardo emocional pesado e levar a uma dependência emocional particularmente sufocante.

"Não sei o que faria sem você."

Essa frase, digna de comédias românticas ou do roteiro de Romeu e Julieta, parece inofensiva à primeira vista. Quase nos dá uma sensação de superioridade. Sentimos que somos o centro de gravidade do nosso parceiro, o coração da sua vida, a sua rocha. Proferida ocasionalmente, num momento de ternura ou gratidão, não há motivo para preocupação. Mas quando se repete com frequência, pode ganhar um significado mais profundo.

Por trás dessa frase, às vezes, reside uma forma de dependência emocional. A pessoa não está simplesmente nos dizendo que você é importante para ela; está insinuando que seria incapaz de funcionar, seguir em frente ou ser feliz sem a nossa presença. Assim, nos vemos incumbidos de uma missão implícita: ser a sua fonte de alegria.

“Nunca me senti assim por ninguém.”

Depois dessa frase, que imediatamente classificamos como um elogio e da qual nos gabamos para nossas amigas, nos sentimos no topo do mundo. Temos a doce sensação de sermos "especiais" e de termos despertado novos sentimentos na outra pessoa. No entanto, se ela surge muito cedo no relacionamento ou se torna um refrão constante, certamente não é a primeira vez que nosso parceiro a diz. Geralmente, manipuladores a usam para desvalorizar ainda mais suas vítimas. Eles nos colocam no topo da hierarquia para nos derrubar mais facilmente e nos punir severamente quando não atingimos esse "ideal".

“Você é diferente de todos os outros”

É um elogio disfarçado que aceitamos sem reclamar, mas que imediatamente nos coloca em competição com as ex-namoradas do nosso parceiro. Faz-nos acreditar que somos os escolhidos, os "sortudos". Em outras palavras, ao nos conhecer, nosso parceiro ganhou na loteria. No entanto, essa frase, que transmite uma sensação de exclusividade, tem um duplo sentido. Seu propósito: acelerar o apego e reforçar essa imagem de um cavalheiro apaixonado.

“Ninguém jamais te amará tanto quanto eu.”

Essa é provavelmente uma das frases mais problemáticas. É um dos exemplos mais flagrantes de bombardeio de amor , um caso clássico para terapeutas de casais. Por trás desse excesso de amor, muitas vezes se esconde uma mensagem perturbadora: fazer-nos acreditar que esse romance é nossa única chance de sermos amadas. Como se fôssemos o alter ego vivo de Anastasia em Cinderela: nem sequer uma opção. Essa afirmação visa minar a autoconfiança e desencorajar qualquer questionamento do romance.

Um elogio genuíno te liberta. Ele reconhece suas qualidades sem tentar te controlar, te fazer sentir culpado ou te forçar a assumir um papel. Um elogio falso, por outro lado, é como um cálice envenenado: lisonjeiro na superfície, mas concebido para influenciar seu comportamento. É por isso que às vezes é útil olhar além das palavras para não ser enganado por essa retórica calculada.