Esses podcasts gerados por IA que explicam "como manter um homem" são preocupantes.

Nas redes sociais, podcasters cheios de autoconfiança ditam às mulheres como "manter um homem". O problema? Eles não existem, e seu discurso retrógrado serve principalmente para vender ilusões e programas de treinamento.

"Coaches de relacionamento" que nunca existiram

Estúdio com pouca luz, microfone profissional, voz controlada: esses "especialistas em relacionamentos" têm todas as características de podcasters de sucesso. Tudo, exceto o essencial. Eles são inteiramente gerados por inteligência artificial, da voz às expressões faciais. Não há um programa completo por trás dessas personas: apenas pequenos trechos, feitos sob medida para o algoritmo, reproduzidos incessantemente no TikTok, Instagram, Facebook e YouTube.

Uma investigação descreveu o caso de uma "anfitriã" virtual que acumulou mais de 110.000 inscritos em apenas alguns meses, com vídeos visualizados por milhões, embora nenhuma mulher real estivesse por trás da tela. O método é ainda mais eficaz porque se baseia em um registro familiar: o do conselho benevolente, o da amiga que "sabe tudo".

Um discurso patriarcal antigo, repaginado pela IA.

Por trás da aparência moderna da tecnologia, a mensagem subjacente é obsoleta. Esses vídeos reciclam cenários profundamente patriarcais: nunca se torne "uma fonte de estresse" para sua parceira, "torne-se desejável" não fazendo nada ou aceite a ideia de que um homem pode amar uma mulher "sem fazer nada", quando o contrário é raro. A maior parte desse conteúdo confina homens e mulheres a papéis tradicionais e apresenta essas injunções como verdades universais.

A mensagem implícita é cristalina: as mulheres devem se apagar, tornar-se "práticas" e calibrar suas ambições para não ferir o ego masculino. Avatares masculinos, com seus músculos e vozes graves, prontamente colocam os sexos em conflito e exploram as inseguranças. Longe de "emancipar", como alegam, esses discursos reativam as hierarquias mais arraigadas entre os gêneros.

O fardo do casal, sempre e sempre, recai sobre os ombros da mulher.

O viés mais flagrante é também o mais revelador: esses vídeos são direcionados quase exclusivamente às mulheres. São elas que têm que se adaptar, antecipar as necessidades do outro e acalmá-lo, enquanto a responsabilidade do homem quase nunca é questionada.

Mas especialistas nos lembram que um relacionamento equilibrado depende do esforço de ambos os parceiros, e não apenas das concessões da mulher. Ao transformar o amor em uma lista de regras a serem seguidas para que valha a pena mantê-lo, esse conteúdo coloca todo o fardo do trabalho emocional sobre as mulheres. Essa assimetria, sob o disfarce de conselhos "inteligentes", perpetua justamente os desequilíbrios que décadas de lutas feministas têm buscado desmantelar.

Uma estética padronizada e um tom enganosamente neutro.

A embalagem também conta uma história. A grande maioria dos avatares femininos exibe traços suaves e padronizados, uma beleza calibrada que visa personificar a mulher "realizada" que tem tudo sob controle. A mensagem de autoconfiança é, portanto, transmitida pelo rosto de uma mulher perfeita e artificial — um ideal inatingível, porque literalmente não existe.

É precisamente essa banalidade superficial que torna o processo tão insidioso. Enquanto alguns conteúdos gerados por IA se distinguem por seus aspectos estranhos ou espetaculares, esses vídeos adotam um tom perfeitamente comum. Nada alerta o público de que está assistindo a uma obra de ficção: apenas a ideologia transmitida se destaca, e mesmo assim, somente para aqueles que prestam muita atenção. A aparente naturalidade dissipa a suspeita e faz com que o retrógrado pareça evidente por si só.

Uma onda mais ampla de "retradicionalização" online

Esses podcasters sintéticos não surgiram do nada. Eles fazem parte de uma tendência digital bem documentada: a "retradicionalização" dos papéis de gênero, impulsionada nos últimos anos pelo movimento "tradwive", influenciadoras que glorificam a dona de casa submissa e rejeitam abertamente o feminismo.

Pesquisadores demonstraram que esse conteúdo, sob sua aparência de doçura doméstica, funciona como uma verdadeira propaganda antifeminista direcionada ao público jovem. Um estudo da Universidade do Havaí, publicado no periódico Terrorism and Political Violence, identificou temas recorrentes: a ideia de que o feminismo se opõe à feminilidade, que "prejudica" as mulheres e que deve ser culpado em vez das verdadeiras causas estruturais das dificuldades enfrentadas pelas mulheres. Outros estudos, como os conduzidos na Escola Annenberg da Universidade da Pensilvânia, analisam como essas narrativas exploram os códigos estéticos e algorítmicos das plataformas para se disseminarem em massa. Os podcasters gerados por IA são a versão automatizada e industrializada, capazes de produzir esse discurso indefinidamente.

Por trás da mensagem, um caixa eletrônico.

Não se engane: o objetivo não é gerar debate sobre amor. Essas contas prosperam em um mercado em expansão. De acordo com a Grand View Research , o setor de influenciadores virtuais pode atingir quase US$ 45,9 bilhões até 2030, com crescimento anual superior a 40%.

Quase todas essas páginas servem como um funil para cursos de treinamento pagos que supostamente ensinam como criar esse tipo de conteúdo por conta própria: kits iniciais, programas acelerados, cursos que prometem dominar a "fórmula do realismo", dublagem e clonagem de voz para "transformar visualizações em receita". O mesmo padrão se repete: assim que o vídeo viraliza, a conta redireciona para uma "escola de influência de IA" ou um curso avançado que vende a promessa de enriquecimento rápido produzindo conteúdo semelhante. O produto real não é o casal; são as mulheres e os homens que assistem.

Manter uma postura crítica diante da "propaganda velada"

Um apresentador de podcast citado pela WIRED resume o perigo dessa abordagem: trata-se de "propaganda sutil", uma narrativa limpa, repetível e facilmente assimilável que molda sutilmente as expectativas sem jamais oferecer nuances, profundidade ou responsabilidade. O risco é ainda maior porque esse conselho se dirige a um público que busca segurança emocional, pronto para confiar em um tom confiante e polido.

Diante dessa ofensiva sutil, a melhor arma continua sendo o pensamento crítico: identificar esses conteúdos pelo que são — ficções comerciais —, rejeitar a ideia de que o amor se resume a uma lista de esforços a serem feitos pelas mulheres e lembrar que nenhuma inteligência artificial, por mais sofisticada que seja, detém a receita para um casal saudável.

Sob sua aparência aparentemente inofensiva, esses podcasters virtuais disseminam uma visão redutiva e desigual dos relacionamentos, servindo principalmente a interesses financeiros. Em um momento em que a inteligência artificial está diluindo as fronteiras entre a verdade e a mentira, eles nos lembram de uma verdade óbvia: por trás de cada conselho polido demais para ser genuíno, muitas vezes se esconde uma ideologia e um caixa registradora. Mais do que nunca, conhecer a origem de uma mensagem e quem se beneficia dela é um ato político, especialmente em uma sociedade patriarcal.